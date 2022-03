Banda Malta está de volta com novo single

O grupo vencedor da primeira temporada do “SuperStar” lança canção em homenagem a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba

A volta da banda paulistana após a pandemia é em grande estilo, com uma versão da música “Madri”, sucesso de Fernando e Sorocaba. O single, que estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir de sexta-feira dia 25, é uma forma de agradecimento à dupla sertaneja que, anteriormente, gravou uma versão de ‘’Diz pra mim’’, primeiro grande sucesso da Banda Malta.

“É importante pra gente retribuir esse carinho do Fernando e Sorocaba que foram tão importantes na nossa caminhada”, afirma o baterista Adriano Daga.

O vocalista se junta aos integrantes da formação original Diego Lopes, baixista, Adriano Daga, baterista e Thor Moraes, guitarrista

A entrada do vocalista, João Gomiero, não muda em nada o estilo que consagrou a Malta na cena musical brasileira. Desde sua ascensão, a banda que ganhou o coração de milhares de fãs de todo o Brasil, se destaca em suas conquistas, com duas indicações ao Grammy Latino, quatro álbuns lançados, sendo um deles o mais vendido dos últimos 20 anos na indústria fonográfica brasileira, e coleciona prêmios como disco de ouro, disco de platina e até disco de diamante. “Nós não vamos fugir em nada do nosso estilo. Continuaremos trazendo uma sonoridade agressiva e ao mesmo tempo romântica para a nossa música”, afirma Gomiero.

Integrantes da banda:Diego Lopes, João Gomiero, Thor Moraes e Adriano Daga

(Créditos: Matheus Fugazza)

O vocalista se junta aos integrantes da formação original Diego Lopes, baixista, Adriano Daga, baterista e Thor Moraes, guitarrista.O lançamento do novo single é só o primeiro passo da caminhada planejada para esse ano que inclui o lançamento de um novo álbum com músicas inéditas, a retomada dos shows pelo Brasil com muito conteúdo para o canal da Banda no Youtube – Malta (oficial).