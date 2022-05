Banda Fuze encerra lançamento do álbum “Ninguém Mais Compra Disco” com conteúdo audiovisual no YouTube

Grupo revela visualizers das faixas “Paz Me Guia”, “Tá de Caô”, “Me Virar” e “Baixo Gávea”.

Ninguém mais compra disco. A partir dessa reflexão, a banda carioca Fuze, formada pelos artistas Pedro Novaes, Diogo Novaes, Felipe Novaes e Guilherme Fonseca, lançou no início desse ano o seu primeiro álbum de estúdio. Nesta última quinta-feira (26), eles encerram uma série de conteúdos visualizers que vinham divulgando no YouTube.

Ao todo, foram 4 lançamentos audiovisuais compondo o trabalho mais importante da sua carreira, que fortalecem o desempenho obtido até então.



Lançados semanalmente durante o mês de maio, as faixas “Paz Me Guia”, “Tá de Caô”, “Me Virar” e “Baixo Gávea”, ganharam um novo material em vídeo para os fãs.

Confira o faixa a faixa, segundo os artistas:

Paz Me Guia

Assista:

“É uma música que tem um grande significado pra gente! Ela fala sobre acreditar em si mesmo, saber que nada vai te derrubar se você tem esse amor e essa confiança em si pra alcançar seus sonhos. Gosto de dizer que essa música é como um grande conselho de um melhor amigo ou amiga, ou de um pai, mãe, irmão, de um mestre. Quando você está precisando daquela injeção de ânimo e autoestima, é ela que você deve ouvir sabe?” conta Felipe Novaes.

Tá de Caô

Assista:

“Essa música foi feita de uma maneira bem divertida e descontraída, tanto na composição quanto na gravação. Fizemos para aquela pessoa que está ‘enchendo o seu saco’ e só pensa em si mesma. E também foi uma das duas músicas que a bateria foi gravada aqui do nosso próprio estúdio, um dos motivos da descontração dela sem dúvida.” Explica Pedro Novaes

Me Virar

Assista:

O mais incrível em ‘Me Virar’ é o sentimento de determinação que ela passa, uma das mais inspiradoras que a gente tem. Fora que ela ainda teve espaço pra muitos elementos, incluindo um piano gravado pelo Ricardo Leão, que ficou fantástico, e muita guitarra pra botar.” Conta Guilherme.

Baixo Gávea

Assista:

“‘Baixo Gávea’ é umas das músicas do álbum que tem essa pegada carioca. Imagino ela exatamente como uma história de mesa de bar, clássico do Rio de Janeiro! Essa música também é uma mistura de elementos eletrônicos com bateria orgânica, trazendo uma pegada diferente pra composição do álbum”. Conta Diogo Novaes