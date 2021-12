Band terá programação especial e emocionante no fim do ano com entretenimento e música

Uma edição especial do MasterChef com famosos será transmitida

O fim do ano é um momento de muita alegria e emoção. Pensando nisso, a Band preparou uma programação super especial para as famílias curtirem junto na semana do Natal e do Ano Novo. O público poderá curtir programas especiais, filmes e shows exclusivos, como do cantor Michael Bublé.

A programação especial começa na terça-feira, 21, com um dos programas que é destaque de audiência no país. O MasterChef contará com um especial cheio de celebridades brasileiras. Na primeira prova, Adriana Birolli e Toni Garrido enfrentam Negra Li e Felipe Titto. No segundo desafio, as gêmeas nadadoras Bia e Branca Feres encaram os gêmeos lutadores Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro. O mezanino contará com os influenciadores digitais Niina Secrets, Diva Depressão, Bia Napolitano, Willou e Watson, Vittor Fernando e Carol Moreira.

O MasterChef será temático e uma das provas envolverá receitas natalinas de família (Imagem: Reprodução e Carlos Reinis/Band)

No dia seguinte, na quarta-feira, 22, às 22h45, a Band fará uma retrospectiva emocionante sobre os principais momentos esportivos de 2021. Já na sexta-feira, véspera de Natal, o The Chef vai ao ar direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, a partir das 9h, mostrando mais sobre o Natal Luz mais famoso do país. O Melhor da Tarde vai exibir um programa temático com reportagens mostrando a decoração natalina em vários estados, além de receber o padre Patrick Fernandes.

Edu Guedes e Lucas Salles vão apresentar matérias especiais sobre a culinária e a cultura da região no Natal Luz (Imagem: Reprodução e Carlos Reinis/Band)

Ainda na véspera do Natal, o público vai acompanhar o Especial Band no Natal Luz de Gramado, às 22h45, que foi gravado no Lago Joaquina Rita Bier. A apresentação será comandada por Daniel Boaventura e conta com a participação de convidados, como os cantores Felipe Araújo, Luiza Possi e Bryan Behr, além de bailarinos e artistas circenses. Para fechar o Natal com chave de ouro, a Band exibe com exclusividade no sábado, 25, às 23h45, um show de Michael Bublé.

A apresentação de Michael, que comemora os 10 anos do álbum “Christmas”, será exibido na noite do Natal

Já na terça-feira, 28, haverá outro especial do MasterChef com a presença de Dudu Nobre, Cafu, Paula Fernandes, Gustavo Mioto, Duda, Leda Nagle, Leo e Ronnie Von. Os influenciadores digitais Rafa Uccman, Lucas Guedez, Gabi Lopes, Negrete, Foquinha, Danielle Diz, Isaías e Rafa Almeida, acompanharão cada detalhe do mezanino. Já no Jornalismo, a programação mais importante ficará para o dia 29, às 22h45, com uma retrospectiva detalhada de 2021.

O fim do ano é um momento de muita alegria e emoção. Pensando nisso, a Band preparou uma programação super especial para as famílias curtirem junto na semana do Natal e do Ano Novo

Entre os filmes, está programado a exibição de “Um Dia de Louco”, “Um Toque de Felicidade”, “Os Produtores”, “O Peste” e “A Louca! Louca História de Robin Hood”. No último dia do ano, a emissora também receberá a banda Jammil e Uma Noites no Melhor da Tarde. O grupo fará uma apresentação exclusiva relembrando os principais hits, além de clássicos de outros cantores.