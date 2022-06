Band Sports traz Luta Livre de volta a grade com apresentação do ídolo português Axel

Gravações do Catchmania serão em São Paulo dias 25 e 26

A luta livre que formatou as maiores audiências na TV brasileira em décadas anteriores está de volta. Sucesso nos Estados Unidos, onde transformou lutadores em celebridades instantâneas, a luta livre entra na programação da Band Sports com possível reapresentação aos domingos pela manhã na TV Bandeirantes.

As gravações acontecem nos dias 25 e 26 de Junho no Clube Atlético Parque da Mooca em São Paulo



Para apresentar as lutas, a emissora paulistana trouxe da Europa, um dos maiores nomes do mercado: Axel, narrador, comentarista esportivo do no Eurosport (grupo Discovery), Stadium TV, Extreme Channel, Sic, Sic Radical, Benfica TV, CBS Sports, Band, entre dezenas de outras emissoras em todo o mundo. Axel também narrou e foi comentarista oficial das empresas UFC, Bellator MMA, WWE, Impact Wrestling, WSW, StrongMan Champions League, Jogos Olímpicos, entre muitas outras. Semalmente ele é ouvido em 90 países diferentes em emissoras a cabo e pay per view e promete ser um atração à parte na programação, porque além de dinâmico, é cantor de sucesso na Europa.

Para apresentar as lutas, a emissora paulistana trouxe da Europa, um dos maiores nomes do mercado: Axel



Apaixonado pelo Brasil, Axel é um dos cantores mais populares de Portugal, com músicas gravadas em trilhas de novelas e muitos shows pelo país, aceitou o desafio de imediato, sem citar as cifras negociadas, mas há quem comente que a negociação foi em euros.

Sucesso nos Estados Unidos, onde transformou lutadores em celebridades instantâneas, a luta livre entra na programação da Band Sports com possível reapresentação aos domingos



As gravações acontecem nos dias 25 e 26 de Junho no Clube Atlético Parque da Mooca em São Paulo.