Band Rio Grande do Sul ganha nova sede no campus da PUC

A Band Porto Alegre ganhou uma nova sede. Na última segunda-feira (18), as emissoras de rádio e TV passaram a ser transmitidas oficialmente do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A inauguração foi marcada por um evento para mais de 400 convidados, entre eles, executivos de empresas, profissionais do mercado publicitário, assim como o governador do estado, Eduardo Leite; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad; os acionistas do Grupo Marisa Saad e Ricardo Saad; o reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira; o CEO da Band, Cláudio Giordani; o diretor geral de Conteúdo, Rodolfo Schneider; e o vice-presidente nacional de Comercialização, Walter Zagari. A apresentação ficou a cargo dos jornalistas Joel Datena e Renata Fan.

Créditos: Fabrício Sviroski/ART iMAGEM

Em seu discurso, o governador parabenizou a iniciativa, citou a trilha sonora da Band nas eleições e disse que a emissora, além de sempre fazer o primeiro debate eleitoral, tem muita credibilidade por “não se deixar levar ao sabor dos ventos”. “Essa decisão é saudada como uma confiança no Rio Grande do Sul porque sabemos que é um investimento que acredita no futuro do estado. Desde 1969, o Grupo Bandeirantes está presente na vida dos gaúchos. Não tenho dúvida de que essa sede vai resultar em muitos ganhos para toda a região”, destacou ele.

Créditos: Fabrício Sviroski/ART iMAGEM

“É uma ocasião especial porque Porto Alegre vai completar 252 anos no dia 26 de março. A Band tem dois pilares fundamentais: democracia e pluralidade. Isso é ouro para uma empresa de comunicação. Não mudar a programação de acordo com o cenário político merece aplausos, carinho e admiração”, reforçou o prefeito.

Créditos: Fabrício Sviroski/ART iMAGEM

Para João Saad, o novo endereço representa a construção de uma nova era. Ele salientou ainda o compromisso do jornalismo da Band com a informação. “Estamos nos sentindo acolhidos e integrados. Tenho certeza de que vamos construir um outro ciclo juntos e fazer boas histórias aqui”.

Ricardo Saad, acionista do Grupo, lembrou como aconteceu a escolha do espaço. “Agora começamos uma vida nova, num lugar realmente maravilhoso. Procuramos muito um local para mudar, o que não é uma operação fácil, e no dia que fomos apresentados ao pessoal da PUC foi paixão à primeira vista. Era o ambiente perfeito”.

O movimento tem dois eixos principais: a geração e desenvolvimento de negócios e a formação imersiva em inovação e empreendedorismo. “É um novo momento da Band RS, que desde 1969 estava no Morro Santo Antônio e agora vem para esse recinto de tecnologia para conviver com milhares de universitários”, enfatizou o CEO Cláudio Giordani.

A transição integra o Tecnopuc Business, um grande ecossistema que engloba tecnologia, transformação e uma infinidade de oportunidades. “Essa sede representa um investimento no estado para que a gente leve, cada vez mais, informação e entretenimento de qualidade para o telespectador e ouvinte gaúcho”, afirmou Lisiane Russo, diretora geral do canal.

As novas instalações estão localizadas no prédio 50, em frente ao Salão de Atos e ao lado da Rua da Cultura, pontos de grande circulação. Para a mudança, foram construídos quatro estúdios, de onde serão transmitidos as rádios Bandeirantes e a BandNews FM e os programas Os Donos da Bola, Boa Tarde RS e Band Cidade. “A gente vem para um local mais moderno, aprimorando nossa forma de trabalho no dia a dia, mas com o alicerce da credibilidade de um Grupo de quase 90 anos”, salientou Rodolfo Schneider.

O espaço conta ainda com uma redação integrada e um ambiente para toda a equipe corporativa. “É uma parceria virtuosa. Temos muitas possibilidades e um horizonte comum que vai render frutos para ambas as instituições. As pessoas que passam a fazer parte da grande comunidade da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, costumo dizer que certamente vocês terão muito trabalho, mas aqui, juntos, será uma oportunidade para sermos felizes”, concluiu o reitor Evilázio Teixeira.