Band estreia novo quiz show com apresentação de Zeca Camargo

Como parte da nova programação para 2022, a Band estreia na próxima segunda-feira (17), o quiz show ‘’1001 Perguntas’’ apresentado por Zeca Camargo e com a participação de Carla Bigatto.



O jogo de perguntas e respostas vai ao ar de segunda a sexta-feira às 22:30h, logo após o programa ”Faustão na Band”. “É uma responsabilidade, uma honra e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade. Eu sei o que é isso, eu sei o conforto que é receber um horário do Fausto”, declarou Zeca durante a coletiva.

Zeca Camargo volta à tela como apresentador do 1001 perguntas (Crédito: Divulgação)



O programa terá disputas diárias, envolvendo três duplas por dia, que podem ou não seguir para a próxima fase. Cada embate terá uma dupla vencedora, que pode garantir R$ 20 mil por participação. “Trazemos essas histórias humanas [sobre as duplas]. Tem muita coisa. São duplas e nos interessa a relação entre eles. Temos ex-casal, irmãos, professor e aluno”, contou o apresentador.

Durante a coletiva de imprensa, Zeca desejou grande sucesso ao ‘BBB22’, o que chamou a atenção de Boninho, que marcou presença na live. “Zeca, sucesso”, escreveu o diretor no chat.

O ‘’1001 Perguntas’’ tem sua estreia marcada para o mesmo dia que a estreia do programa do Faustão e da nova edição do Big Brother Brasil. Logo após sua exibição na Tv aberta, o conteúdo será publicado no canal do YouTube da Band, como acontece com toda a programação da casa.