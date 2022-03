Banco de Sangue de Brasília presenteia doadoras com vela aromatizante no dia 8 de março

O hemocentro está fazendo uma campanha dedicada ao Dia Internacional da Mulher

Na semana que as mulheres comemoram o dia delas, o Banco de Sangue de Brasília aproveita para fazer uma singela homenagem a todas as doadoras de sangue, que são protagonistas, autoras das próprias histórias e ainda transformam vidas através da doação de sangue. A campanha tem como tema “Ser forte, ser corajosa, ser mulher”.

Com essa campanha, a instituição reforça a importância da voz das mulheres, da participação feminina nas lutas que mudam vidas



O Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, não passará despercebido se depender do hemocentro de Brasília. A equipe quer aproveitar o momento para fazer as pessoas refletir sobre as conquistas alcanças pelas mulheres e as várias que ainda estão por vir para que a humanidade avance pela igualdade de gênero.

O Banco de Sangue pretende sensibilizar as mulheres sobre a importância da doação, já que elas podem doar sangue até 2 vezes por ano



Além da reflexão, como forma de agradecimento e apoio, o Banco de Sangue de Brasília vai presentear as mulheres que forem doar sangue no dia 8 de março com uma linda e cheirosa vela aromatizante. O intuito é reforçar a força feminina, que tem o poder de transformar tantas vidas e realidades.

O Banco de Sangue de Brasília tem o selo “Covid Free de Excelência”, por manter as melhores práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19



Esse momento é importante também para lembrar as mulheres que elas podem doar sangue até três vezes por ano, e a cada vez que fazem isso conseguem ajudar ainda mais pessoas. O hemocentro conta com um selo “Covid Free de Excelência”, o que garante ainda mais segurança e proteção para as doadoras. A instituição funciona das 7h às 18h, inclusive aos domingos e feriados, na SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star).

Serviço:

Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 — Asa Sul — 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: diariamente, das 7h às 18h; incluindo sábados, domingos e feriados.

Estacionamento gratuito para doadores no local.