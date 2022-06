Balneário Camboriú recebe parque temático para fãs de dinossauros em 2023

O empreendimento do Grupo Oceanic está em fase de aprovação e vai contar com atrações como cinema, réplicas na natureza, espaço para festas e muito mais

Em abril de 2023, Balneário Camboriú, famosa região litorânea de Santa Catarina, recebe mais um empreendimento do Grupo Oceanic, voltado aos apaixonados por dinossauros.

Balneário Camboriú, famosa região litorânea de Santa Catarina (Foto: Instagram Prefeitura de Balneário Camboriú/SC)

A empresa deve investir pelo menos R$40 milhões de reais em sua nova atração, a “Aventura Jurássica”, que vai contar com cinema, playground in e outdoor, trilhas onde o visitante verá as réplicas de dinossauros em meio à natureza, tirolesa, arvorismo, labirinto, passeio surpresa, área para descanso, área de alimentação, área para festas de aniversário, fotos temáticas, souvenires e estacionamento exclusivo.

O Grupo Oceanic já é conhecido pelas atrações Classic Car Show, Aventura Pirata e Oceanic Aquarium, que atraem um público de aproximadamente 550 mil visitantes, com expectativas de aumentar consideravelmente esse número em 2022 (Foto: Instagram Oceanic Aquarium, do Grupo Oceanic)

O empreendimento está em fase de aprovação pelos órgãos municipais e será construído próximo ao Balneário Shopping, em uma área de 19 mil metros.

Além destes empreendimentos, o grupo empresarial ainda participa da gestão do Zoológico, Zoo Safári e Jardim Botânico de São Paulo, e pretende anunciar ainda mais novidades no próximo ano.