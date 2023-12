Baile da Vogue 2024: Uma Noite de Encanto e Mistério Sob as Estrelas

Estilistas renomados e personalidades ilustres se reúnem para celebrar o lançamento do aguardado tema Galáctika

Uma noite de puro glamour e sofisticação tomou conta da Flagship da Calvin Klein, localizada na prestigiada Oscar Freire, em São Paulo. O evento, marcado como o pré baile de divulgação do tema do Baile da Vogue 2024, foi uma celebração de estilo, música e elegância.

Galáctika, o tema escolhido para o próximo Baile da Vogue, promete transportar os convidados para uma jornada fascinante pelo espaço sideral. Com referências espaciais e futuristas, a festa promete ser um mergulho em uma realidade paralela cheia de fantasia, criatividade e inovação.

Entre os presentes, destacaram-se personalidades como Walério Araújo, Carol Lauriano, Isaac Silva, Nina Silva e Paloma Danemberg. O anúncio oficial do tema ficou por conta da redatora-chefe da revista, Maria Laura Neves, e da modelo Rita Carreira.

A animação da noite ficou por conta da DJ Milkdonna e do duo de DJs Aisha & Yaminah, proporcionando uma trilha sonora envolvente que marcará presença também no Baile da Vogue.

O coquetel, patrocinado por Beefeater e Havaianas, contou com o apoio de marcas como 3 Corações, Bacio di Latte, Bulova, Chandon, Inner Circle, Lindt, Stella Artois, Tik Tok, Tônica Antarctica, além da participação especial de Calvin Klein e Pacco.

Com o pré baile sendo um sucesso, as expectativas para o Baile da Vogue 2024 estão nas alturas, prometendo uma noite inesquecível que transcenderá as fronteiras da moda e levará os convidados a uma experiência estelar única. O universo de Galáctika aguarda para revelar seus encantos em fevereiro do próximo ano.