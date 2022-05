Baile da Vogue 2022 não decepciona e reúne mais uma vez looks fantásticos. Destaque para Sabrina Sato!

O evento homenageou a Brasilidade Fantástica e foi palco de modelitos luxuosos

Famosos e personalidades estiveram presentes na edição 2022 do tradicional Baile da Vogue, que aconteceu na última sexta (29/04), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Com o tema Brasilidade Fantástica, o evento voltou a acontecer após dois anos em suspenso por causa da pandemia, e mais uma vez foi palco para celebridades desfilarem bom gosto, irreverência, elegância e modernidade, com seus looks especialmente preparados para a ocasião.

Uma das musas que reinaram no Baile foi Sabrina Sato, personalidade sempre presente no carnaval carioca e paulista. A apresentadora e empresária se apresentou como Rainha de Bateria pela escola de samba Vila Isabel, trajando um modelo todo em vermelho, com muito brilho e plumas, em referência à marca de gin Beefeater Brasil, patrocinadora da noite.

Depois, a modelo trocou o modelito e apostou em um look moderno e sustentável, todo feito em contas de plástico recicladas de Hong Kong, desenhado pelo estilista Kevin Germanier.

Fernanda Motta, apresentadora e modelo, também marcou presença no evento e usou um vestido clássico e moderno, nas cores preta e branca, da marca Mônot.

A blogueira de moda Thássia Naves, que já saiu como destaque na Forbes Under 30, compareceu ao Baile da Vogue com um belíssimo vestido assinado pela estilista Patricia Bonaldi.

Segundo Thássia, em sua conta do Instagram, Bonaldi se inspirou no “artista Alfredo Volpi, com sua obra ‘Fachada’, representada na mistura de vermelho e rosa, imprimindo frescor, descontração e modernidade! Um toque de surrealismo na flor gigante construída em duchese de seda usando a técnica moulage, adaptando ao corpo e brincando com formas e proporções!”.

Já a influencer Silvia Braz, optou por um vestido luxuoso da grife Carolina Herrera, todo preto, com apliques de cristais ornando os olhos, para dar um toque carnavalesco ao look.

“Realizando a minha fantasia de viver uma noite de carnaval de gala como uma diva”, disse a Silvia para os fãs, no Instagram.

Quem também curtiu a noite glamourosa do evento foi a diretora criativa da marca infantil Bellarita e esposa do cantor Xand Avião, Isabele Temoteo, em sua primeira aparição no Baile. A criadora de conteúdo digital usou um vestido assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura, que homenageou o regionalismo brasileiro, todo feito à mão.

“A minha noite de ‘Brasilidade Fantástica’ levou a assinatura de um dos maiores nomes da moda brasileira, Lino Villaventura, com sua identidade artesanal única, rica, exuberante e cheia de dna!”, declarou a esposa de Xand Avião, em sua conta do Instagram.