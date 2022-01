Bailarina Larissa Lannes permanece no balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Hoje, (24), começa a segunda semana do “Faustão na Band” e quem permanece dando um show no balé do Faustão é Larissa Lannes.

A bailarina participou três vezes do extinto quadro “Dança dos Famosos”, quando o programa de Fausto Silva era na Rede Globo. Em 2019, ela dançou com o ator Matheus Abreu; em 2020, com o ex-jogador de futebol, Zé Roberto; e ano passado, na “Super Dança dos Famosos” com o ex-atleta Robson Caetano.

A carioca, de 25 anos, tem formação profissional em dança e já dançou em diversos espetáculos (navio, comissões de frente, clipes…), inclusive fez parte do balé da banda de axé, “Babado Novo”. É especialista em balé clássico, moderno e contemporâneo, jazz e danças urbanas.

Larissa e o namorado, Ricardo Nakao.

Em seu Instagram (@larilannes), divide seu dia a dia como modelo, posta diversas danças e se declara ao namorado, Ricardo Nakao.