Baía de Todos os Santos – BA recebe a 1ª Edição do Troféu Ana Marcela de Águas Abertas

Competição tem como foco a popularização das provas de águas abertas; a programação conta ainda com clínica prática com a campeã olímpica

A primeira edição do Troféu Ana Marcela será realizada na Baía de Santos, cidade que acolheu a baiana campeã olímpica Ana Marcela Cunha desde a sua adolescência. A competição de águas abertas, que será realizada no dia 5 de fevereiro (domingo), possui como característica o fomento da modalidade desde iniciantes até grandes nomes do esporte.

A competição de águas abertas, que será realizada no dia 5 de fevereiro | Foto: Jonne Roriz

O Troféu Ana Marcela vai oferecer aos participantes três percursos: o Start (500 metros, com foco no público iniciante), o Short (1,5km, para atletas de nível intermediário) e o Cruze (3,5km, prova principal), que deve receber atletas de alto nível técnico em águas abertas. A competição ainda terá uma largada especial para pessoas com deficiência, participantes do projeto Empresto Minhas Pernas.

A programação inicia com a largada da prova Cruze, prevista para às 8 horas na praia da Pompéia e chegada na praia da Aparecida, atravessando a Baía de Santos. Já a largada das provas Short e Start acontecem na praia da Aparecida, às 9h40 e 10h40, respectivamente, em circuito de boias. Todos os participantes receberão medalha e terão a oportunidade de tirar fotos e interagir com a campeã olímpica em Tóquio e maior nadadora em águas abertas do mundo, Ana Marcela Cunha, em uma arena montada em frente ao Escolástica Rosa.

O objetivo da prova é fomentar a modalidade de águas abertas para atletas de todos os níveis, proporcionar inclusão através do esporte, saúde, interação entre pessoas e o desenvolvimento social, além de representar o desejo da campeã olímpica em oferecer a oportunidade para todos poderem nadar e praticar o esporte.

Ana Marcela Experience

No sábado (dia 4), acontece o Ana Marcela Experience – AMEX 2023, que será um dia exclusivo para viver uma experiência única com a atleta campeã olímpica e hexacampeã mundial, Ana Marcela Cunha. Cerca de 60 pessoas inscritas vão poder participar de uma programação completa ao lado da nadadora e Staff.

O pacote inclui café da manhã, clínica na piscina, palestra com Ana Marcela e Fernando Possenti (treinador da Ana Marcela), aula de treino funcional com a preparadora física Juliana Melhem e kit especial com objetos exclusivos. A programação será realizada nas dependências da Universidade Santa Cecília. No mesmo dia também serão entregues os kits dos participantes da competição, das 12 às 19 horas, na Unisanta (Rua Oswaldo Cruz, 277 – Boqueirão).

“A programação foi totalmente pensada para eu passar um pouco do meu conhecimento e experiência que adquiri ao longo da carreira, junto com meu treinador (Possenti), e divulgar a modalidade águas abertas. Estou muito feliz que as inscrições se encerraram e a prova vai contar com nadadores iniciantes e experientes”, comentou Ana Marcela, que atualmente nada representando a Unisanta e o Brasil, nas competições internacionais.

A 1ª Edição do Troféu Ana Marcela conta com apoio da Speedo, Prefeitura Municipal de Santos, Instituto Ana Marcela, Interativa, Universidade Santa Cecília (Unisanta), AminoVital e Remaza. Mais informações podem ser obtidas no site.