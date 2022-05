Badi Assad mostra a força do interior em novo single “Eterno”

Canção, chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira, é o primeiro lançamento de novo álbum da cantora

Que bom seria se as paredes do nosso quarto nos protegessem de todos os medos e angústias. Mas, quão angustiante a vida poderia ser caso a chuva levasse com ela todas nossas certezas e confianças? O exterior pode até interferir em algumas ocasiões, mas o que manda mesmo, nos deixa em pé, é a força interior. Essa é a mensagem do mais novo single de Badi Assad: “Eterno”. A canção chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira e é o primeiro lançamento do álbum “Ilha” da cantora.

Composto pela própria cantora e produzida por Márcio Arantes- conhecido por trabalhos com Maria Bethânia, Emicida e Mariana Aydar, com quem acaba de ganhar o Latin Grammy Awards como produtor, por “Melhor Álbum de Música de Raiz”-, o single pondera sobre as materialidades que não afetam nossas verdades mais íntimas.

Violonista, cantora, malabarista vocal e compositora, Badi Assad emergiu como uma das artistas mais versáteis de sua geração

“A letra discorre sobre imagens, por exemplo, de uma casa, com suas paredes, janelas e portas, que, apesar de serem construídas para nos proteger, não podem nos proteger de nossos medos, saudades, inimigos, destinos. Assim como as chuvas, ventos e terremotos também não afetam o que trazemos em nosso íntimo como mágoas e alma”, explica Badi.



O clipe, dirigido por Roberto Pysi- que acumula milhares de views no YouTube com clipes de artistas como Sérgio Britto( Titãs), Planta & Raiz e Isadora Pompeo-, segue a proposta da letra da canção, materializando todos esses sentimentos e discussões.

A canção chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira e é o primeiro lançamento do álbum “Ilha” da cantora.



“Eterno” é o primeiro single do álbum “Ilha” que traz 8 canções inéditas de Badi Assad, assinada pela cantora em parceria com nomes como Chico César, Alzira Espíndola, Lucina e Lívia Mattos.

Violonista, cantora, malabarista vocal e compositora, Badi Assad emergiu como uma das artistas mais versáteis de sua geração. Com 18 álbuns lançados em todo o mundo e mais de 40 países visitados, seu CD Wonderland de 2006 foi selecionado entre os 100 melhores da prestigiada BBC London e também foi incluído entre os 30 melhores da Amazon.com.