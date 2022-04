Azul é a companhia aérea oficial do Camarote Quem O Globo

De volta depois de dois anos, camarote funcionará de 21 a 23 e 30/04

A Azul será a patrocinadora oficial do Camarote Quem O Globo 2022, que está de volta ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, dois anos após a realização do último desfile. O evento será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, durante os desfiles dos grupos de acesso e especial, e no dia 30 de abril, para o Desfile das Campeãs.

A companhia terá um balcão de “check-in” para credenciamento dos convidados, que poderão assistir aos desfiles e à apresentação dos artistas degustando as famosas balinhas de gelatina de avião da empresa.

Daniel Bicudo, diretor de marketing e negócios da Azul.

“O carnaval é uma das festas mais democráticas e populares de nosso país, marca de nossa cultura, que celebra a alegria, a diversidade e a beleza do nosso povo. Por isso, para nós é um privilégio expor nossa marca em parceria com a Quem, estando também mais próximo do público carioca e das pessoas de todas as partes do Brasil que vão para o Rio para este evento”, destaca Daniel Bicudo, diretor de marketing e negócios da Azul.

Com o tema “Qual é o seu desejo? ”, que incentiva o olhar para o futuro e a realização dos desejos guardados nesses últimos dois anos, o Camarote Quem O Globo contará com a presença de artistas, como Luísa Sonza, Vitor Kley, Lexa, Valesca, Arlindinho e outros artistas que se apresentarão no Palco Rádio Globo simultaneamente aos desfiles das escolas de samba.