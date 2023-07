“Avisa Lá que eu vou”: Um dos melhores programas da TV brasileira atualmente, confirma gravações da terceira temporada

A temporada inédita do programa apresentado por Paulo Vieira, vai ao ar em 2024

As gravações da terceira temporada do programa “Avisa Lá Que Eu Vou” começaram. A atração, apresentada pelo carismática e irreverente Paulo Vieira, já é um sucesso e tem previsão de estreia da temporada para maio de 2024.

Paulo Vieira, durante gravações das temporadas passadas de “Avisa lá que eu vou”

Mais uma vez, Paulo Vieira, com muito humor na bagagem, visita os mais diversos destinos, como: Ibiraçu, Circo Barcelona e Cariacica, no Espírito Santo; Abrolhos e Santo Amaro, na Bahia; Rondonópolis e Barra dos Garças, no Mato Grosso; Uruana, em Goiás; Afuá, no Pará; entre outras regiões no Amazonas.

O carismático e irreverente Paulo Vieira, estará à frente da atração em mais uma temporada

O apresentador, que já passou por mais de 20 cidades com o programa, está preparado para viajar pelo interior, conhecer novos locais, explorar a diversidade do país e ir atrás do que temos de melhor: pessoas com histórias surpreendentes.

A nova temporada do sucesso da GNT chega às telinhas em 2024. Foto: Ju Coutinho

A exibição do programa segue como nas temporadas anteriores: o Fantástico, na TV Globo, exibe um trecho do episódio inédito e a edição completa vai ao ar, na semana seguinte, no GNT.