Autora Nana Pauvolih lança trilogia de audiobooks ‘Paixões Expressas’ exclusivamente pela Storytel

A série de romance será lançada durante três meses a partir de 24 de março

Conhecida por romances contemporâneos como ‘Ferida’, ‘Duplamente Ferida’, ‘Pecadora’ e “Redenção’, Nana Pauvolih, autora best-seller publicada pelas editoras Rocco e Planeta, lançará pela Storytel Brasil a trilogia de audiobooks ‘Paixões Expressas”, exclusivamente no aplicativo a partir de 24 de março.

A trilogia ‘Paixões Expressas’ traz as histórias dos filhos dos protagonistas da série de sucesso anterior, ‘Redenção’. O primeiro volume acompanha o jovem Toni. Quando seu pai, Antônio Saragoça, pede para que ele se afaste da empresa da família por um mês, Toni decide ignorar o pedido e ir atrás de um dos rostos mais famosos do país, Raquel Ferrari. Ele espera convencê-la a ser a nova garota propaganda da empresa para, assim, voltar a cair nas graças do pai.

Já o segundo volume da série em áudio é focado na tímida e insegura Fabi. Filha mais nova de Sophia e Matt, dois dominadores praticantes de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo), ela sonha em estudar Moda, sua verdadeira paixão. No entanto, seu destino muda quando Marco, um atirador de elite, aparece em sua vida.

O terceiro e último volume nos apresenta Aninha. Com 27 anos, a filha de Arthur e Maiana só pensa em sua liberdade e solteirice. Nem mesmo sabia se acreditava no amor, até conhecer Zaki.

“Foi maravilhoso revisitar esse enredo tão querido pelos fãs, só que agora pela perspectiva dos filhos. Acredito que a história em áudio ficou ainda mais especial. Tenho certeza de que a trilogia vai atrair não só os adeptos ao gênero romance como também um público eclético, que gosta de experimentar novos formatos”, diz Nana Pauvolih.

Os lançamentos acontecem mensalmente, a começar pelo Volume 1 — Toni, em 24 de março, e seguidos pelo Volume 2- Fabi em 28 de abril e, por fim, Volume 3- Aninha em 26 de maio.

Alguns livros de Nana já tiveram os direitos vendidos para adaptações, como ‘Ferida’,

‘Duplamente Ferida’ e a série ‘Redenção’ pela Rede Globo e ‘Pecadora’ e ‘Além do

Olhar’ pela distribuidora de filmes Galeria.