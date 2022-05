Autoestima à flor da pele:Tatiane Pinho, referência nacional em estética, compartilha sua vasta experiência no universo da beleza

A especialista e mentora em micropigmentação, harmonização facial e expert em peles maduras, coleciona prêmios nacionais e internacionais como o “Top of Mind Brazil” e “ Referência Nacional”

A busca por tratamentos e soluções estéticas em vários segmentos teve um aumento notório, e consequentemente, os espaços que oferecem esses serviços também se multiplicaram. Entre tantas possibilidades, como encontrar um profissional responsável e que realmente entrega resultado? Foi pensando nisso que Tatiane Pinho, referência nacional reconhecida também internacionalmente, começou a compartilhar em seus cursos e mentorias vips, o inquestionável conhecimento adquirido nos mais de 18 anos de experiência na área.

“Existem muitas micropigmentadoras, mas falta mão de obra qualificada”, alerta Tatiane Pinho

Elevado nível de exigência. Esse é o patamar que os procedimentos feitos por Tatiane Pinho prometem alcançar – e cumprem. A especialista em micropigmentação e correção, harmonização facial e expert em peles maduras, ou seja, mulheres a partir de 40 anos, carrega uma lista extensa de certificações, prêmios e reconhecimentos internacionais. Tatiane Pinho é “Top of mind Brazil”, prêmio concedido pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa (INBRAP), é também Referência Nacional e reconhecida por outro importante prêmio, o Empresários de Sucesso.

Alinhamento com o cliente: para Tatiane Pinho, esse é um dos pilares essenciais para ser um destaque na profissão

Tatiane Pinho trabalha com procedimentos em sobrancelhas, lábios, olhos, cabelos, micropigmentação paramédica e despigmentação a laser. A profissional explica que a micropigmentação paramédica, um dos seus diferenciais, traz a possibilidade de devolver a autoestima para homens e mulheres. “Com a técnica maravilhosa da Micropigmentação Paramédica tenho a possibilidade de devolver a homens e mulheres a autoestima que lhes foi tirada por algum motivo causando uma cicatriz, seja por uma Mastectomia, reconstituição de Lábios Leporinos ou por qualquer outro procedimento cirúrgico, até mesmo acidental, como queimaduras ou alguns casos de estrias e vitiligo”, desenvolve.

Com experiência internacional, Tatiane Pinho oferece cursos e mentorias vips para micropigmentadoras

Faça acontecer

Entregue o dobro daquilo que é pedido. Esse é o lema e principal conselho de Tatiane Pinho para as suas mentoradas. Para a especialista, um profissional que deseja ter uma carreira de sucesso no mercado da beleza precisa focar em alguns pilares como posicionamento e relacionamento com os clientes. “Ele precisa ter posicionamento, isso envolve alinhamento com o cliente de expectativa X realidade, demonstrar a biosegurança que ele trabalha, ter materiais de suporte de qualidade, mostrar habilidade técnica e principalmente resultado. Micropigmentação hoje em dia todo mundo faz, mas com qual técnica? Por isso eu digo sempre que ter técnica é além de fazer um curso”, opina.

Tatiane Pinho afirma: a micropigmentação exige técnica e muita entrega

Tatiane ressalta ainda a importância de fidelizar clientes e ir além do marketing das aparências. “Captar novos clientes é muito importante, mas mais do que isso, precisamos valorizar e olhar com atenção e carinho para os clientes que já temos. O marketing deve estar alinhado ao que realmente somos. Vemos ainda, infelizmente, pessoas com muito marketing, mas que não correspondem a realidade. Por isso a entrega e o resultado vem primeiro”, destaca.