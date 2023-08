Autocuidado Masculino: Daniel Botelho, cirurgião plástico, comenta o aumento da busca por procedimentos estéticos entre os homens

Levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revela um aumento de 25% nos últimos cinco anos no país

O Brasil testemunhou um notável aumento no número de cirurgias plásticas realizadas em homens, conforme revela o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Em 2018, apenas 5% dos procedimentos foram realizados em pacientes do sexo masculino, enquanto em 2023, esse número saltou para impressionantes 30%.

“Hoje, mais do que nunca, os homens estão adotando a ideia de cuidar de si mesmos”, comenta o especialista

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS), Dr. Daniel Botelho, essa tendência está intimamente ligada ao aumento das preocupações com a aparência e autoimagem: “Hoje, mais do que nunca, os homens estão adotando a ideia de cuidar de si mesmos e de sua aparência, sem se deixarem afetar por estigmas de gênero”, ressalta.

Dr. Daniel Botelho também é presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS)

Dentre os procedimentos mais populares entre o público masculino, destacam-se a lipoaspiração de alta definição, a rinoplastia e a cirurgia de ginecomastia. Para o Dr. Botelho, especialista em procedimentos estéticos de contorno corporal e pioneiro na técnica de lipoaspiração de alta definição no Brasil, a atenção aos detalhes é um aspecto fundamental para compreender a crescente atração que essa abordagem moderna exerce sobre o público masculino:

“A lipo HD tem como objetivo aprimorar a definição corporal, esculpindo os contornos de forma a conferir uma aparência mais atlética. É, de fato, como esculpir uma obra de arte, moldando cuidadosamente o tecido adiposo localizado logo acima dos músculos, para alcançar uma aparência mais bem delineada no tronco e em outras áreas”, explica o cirurgião.

O médico também destaca os relatos de pacientes que afirmam ter adotado estilos de vida mais saudáveis após o procedimento, incorporando regularmente exercícios físicos em suas rotinas e adotando uma alimentação equilibrada, a fim de prolongar os efeitos da lipoaspiração. No entanto, ele adverte: “Em relação aos exercícios físicos, cerca de duas semanas após o procedimento, as atividades aeróbicas, como caminhadas, já estão liberadas. Para atividades mais intensas, como a musculação, é necessário esperar por aproximadamente 30 dias para garantir uma recuperação adequada”, conclui o especialista.