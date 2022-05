Ausência – Livro de fotógrafa premiada é via de comunicação entre famílias e mães presas

Rio de Janeiro recebeu uma exposição com fotos do projeto

Se a felicidade das mães está na alegria dos filhos, o que acontece com aquelas que ficam sem notícias da família? Essa é a realidade de muitas mães encarceradas no Brasil, o que foi retratado no livro ‘Ausência’, da renomada fotógrafa Nana Moraes. Fotos do projeto estão em exposição na galeria Retrato Espaço Cultural, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, até o dia 5 de junho.

Para o livro ‘Ausência’, Nana criou uma espécie de “livro arpillera”: bordou mais de 50 páginas com fotografias, retalhos e objetos



A obra de Nana é resultado do projeto Travessia, desenvolvido pela fotógrafa no presídio feminino Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. A ideia para o livro surgiu quando Moraes percebeu que as presas quase não recebiam visitas e ficavam anos sem receber notícias dos filhos.

Nana Moraes é fotógrafa e diretora do Retrato Espaço Cultural. Ela publicou o livro ‘Andorinhas’, em 2011, e agora lança mais um



Com isso, Nana mergulhou no universo das presidiárias para montar a obra, que retrata a solidão e o impacto do encarceramento feminino por meio de bordados que unem cartas e fotos de mulheres presas e os filhos. O objetivo da fotógrafa era estabelecer uma via de comunicação entre as mães encarceradas e suas famílias, por meio da fotografia e cartas.

“Pode-se imaginar como fui atingida por essas histórias. Encontrei vidas esgarçadas, retalhadas, marcadas, cheias de cicatrizes, rasgadas violentamente”, disse Nana



“Pratico uma fotografia que chamo de Fotografia de Escuta: para ver, é preciso antes escutar. Julgar é fácil, o julgamento moral da sociedade é implacável com as mulheres. Escutá-las que é difícil. E é preciso ter muito cuidado, pois são vidas muito machucadas.”, disse a fotógrafa sobre o trabalho desenvolvido.

SERVIÇO:

Título: Ausência

Autora: Nana Moraes

Editora: Nau

Edição: 1ª edição