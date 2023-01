Augusto Gallon lança nova música e clipe nas principais plataformas digitais após sucesso de “Eu sinto falta”

Artista radicado em São Paulo lançou nacionalmente o novo single, “Calma”, e o clipe já está disponível no Youtube

Conquistando o seu espaço no mercado fonográfico nacional, o catarinense Augusto Gallon, natural de Xanxerê, acaba de lançar oficialmente o seu mais novo trabalho, o single “Calma”, o terceiro da trinca anunciada em 2022. A música do cantor agora radicado em São Paulo chega às principais plataformas digitais – como Deezer, Spotify, Apple Music e Amazon Music – acompanhada de clipe já disponível no Youtube e mantendo a ficha técnica de peso dos lançamentos anteriores.

Assim como nas faixas “Ouvir Sua Voz” e “Eu Sinto Falta”, o novo trabalho de Augusto Gallon conta com Thiago Gimenes na produção musical e na parceria de composição e Leonardo Faé na produção artística (mesmo nome por trás de artistas como a cantora Tânia Mara e do diretor Jayme Monjardim).

Augusto Gallon e a influenciadora Lorella na gravação do clipe da música ‘Calma’, o mais novo single do artista _ foto Lennon Silva

Aos 23 anos, Gallon fixou residência na capital paulista em 2022 visando ampliar as suas oportunidades profissionais, e de lá pra cá já vem conquistando mais reconhecimento, tanto do público como da classe artística e da imprensa. O cantor e compositor vem imprimindo a sua personalidade musical nos últimos lançamentos, apoiado no embalo pop e romântico e sempre buscando trazer experiências e sentimentos pessoais às letras.

Augusto Gallon fixou residência na capital paulista em 2022 visando ampliar as suas oportunidades profissionais _ foto Lennon Silva

Na nova faixa, “Calma”, Augusto acredita estar em sua melhor fase, entregando ao público uma sonoridade mais madura. Thiago Gimenes, que assina a produção musical, é conhecido por composições para novelas como “Flor do Caribe”, “I Love Paraisópolis”, “Em Família” e “Tempo de Amar”, destacando-se também no teatro musical. Gimenes tem composições com artistas renomados da música nacional, tais como Marcos e Belutti, Tania Mara, Alinne Rosa e Zizi Possi.

Para o clipe e todo o material de divulgação do single, o músico contou com o olhar criterioso do diretor Lennon Silva, que escolheu a praia do Guarujá como cenário. O clipe contou com a participação da influenciadora Lorella (@lorella), que no filme interpreta o par romântico do cantor. A beleza das estrelas do vídeo leva a assinatura da maquiadora Carol Prada, queridinha das celebridades, que já assinou produções para revistas como L’Officiel e Vogue.