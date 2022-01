Áudiossérie original Spotify ‘Paciente 63’ estreia segunda temporada em 08 de fevereiro

Caso 63 é o primeiro conteúdo Original Spotify de língua não-inglesa adaptado em diversos idiomas e se tornou o podcast de ficção mais popular no serviço na América Latina

Faltam exatamente vinte dias para o mistério envolvendo os personagens Pedro Roiter (Seu Jorge) e a Dra. Elisa Amaral (Mel Lisboa) ser desvendado.

A segunda temporada da áudiossérie Original Spotify Paciente 63 estreia no dia 08 de fevereiro com 10 episódios inéditos desta intrigante história que, ainda hoje, é o terceiro podcast mais popular no Spotify no Brasil na categoria Ficção, de acordo com a Parada de Podcasts. É para maratonar grátis, só no Spotify.

A segunda temporada da áudiossérie Original Spotify Paciente 63 estreia no dia 08 de fevereiro com 10 e

Todo mundo quer saber: O que aconteceu com Pedro Roiter, o tal paciente, e a Dra. Elisa Amaral quando viajaram no tempo para tentar salvar o mundo da contaminação em massa de um perigoso vírus? É ano 2012. A doutora acorda dez anos antes dos acontecimentos mais marcantes da sua vida. Pedro Roiter está encalhado em um futuro perdido e neste passado os papéis estão trocados. Agora, ela é a paciente enigmática de um terapeuta. Será o dever de Elisa salvar o futuro da humanidade novamente?

Crédito Bruno Poletti

Crédito Bruno Poletti Protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa, a áudiossérie é uma adaptação de Caso 63, criada pelo escritor e roteirista chileno Julio Rojas

Protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa, a áudiossérie é uma adaptação de Caso 63, criada pelo escritor e roteirista chileno Julio Rojas. Caso 63 é o primeiro conteúdo Original Spotify de língua não-inglesa adaptado em diversos idiomas e se tornou o podcast de ficção mais popular no serviço na América Latina. A primeira temporada da adaptação brasileira Paciente 63, lançada em julho do ano passado, ficou na 1ª posição entre os mais escutados na Parada de Podcasts do Spotify durante três semanas após a estreia e também ocupou o 1º lugar na categoria Ficção; enquanto a versão original em espanhol esteve na 1ª posição entre os mais escutados em cinco países: Chile, Colômbia, Argentina, México e Estados Unidos, permanecendo no topo da parada por um mês na Argentina e no México. Além do Brasil, a áudiossérie original do Spotify também ganhou adaptação na Índia com Virus 2062, que estreou em setembro de 2021.