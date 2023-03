Áudio série conta a trajetória de Marielle Franco, um ícone da resistência e da luta por justiça social

Lançamento marca a linha de grandes biografias da Storytel no Brasil

A vida de Marielle Franco é retratada na áudio série “Marielle: Uma Biografia”, lançada em 30 de março pela plataforma de áudio séries e e-books Storytel no Brasil. A obra reúne histórias da vereadora que se tornou um ícone da resistência e da luta por justiça social e pelos direitos humanos no país. A narrativa é construída a partir de depoimentos inéditos da família e de amigos, professores e companheiros de trabalho de Marielle, a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro em 2016, que teve o mandato abreviado por uma execução cruel em 14 de março de 2018.

“Marielle: Uma Biografia” recupera histórias da filha de Marinete, neta de Filomena, irmã de Anielle e companheira de Monica, e se vale de depoimentos inéditos da própria vereadora

Para celebrar a diversidade feminina e explicitar a vida de Marielle Franco como mulher, filha, irmã, companheira, mãe e amiga, a Storytel convidou as atrizes Dira Paes, Gabriela Loran e Verônica Bonfim e a cantora e compositora Zélia Duncan para narrar a história escrita pela jornalista Audrey Furlaneto. Os assinantes da plataforma poderão escolher uma das quatro versões de narração disponíveis ou mesclar os episódios para ouvir a narrativa em todas as vozes.

Segundo Dira Paes, “Marielle representava todas as mulheres e era todas elas numa só. Ela nos ensina a entender a vida politicamente através de exemplos cotidianos”. Já Gabriela Loran afirma que a conexão com a obra reforça seu compromisso com a responsabilidade social: “Quando escutei que a áudio série seria sobre Marielle Franco, entendi a importância de trazer minha voz. Ela foi uma das primeiras pessoas que escutei efetivamente incluir a pauta trans na política”. Em relato emocionado, Verônica Bonfim completou: “Para mim, é muito simbólico que a minha primeira experiência narrando em áudio seja sobre Marielle Franco. A partir da minha voz e do meu corpo, posso ser um pedacinho dessa história”.

A autora Audrey Furlaneto (acima) e as narradoras Verônica Bonfim, Dira Paes, Zélia Duncan e Gabriela Loran (da esquerda para direita)

“Marielle: Uma Biografia” é uma obra construída sobretudo a partir da escuta. Segundo a autora Audrey Furlaneto, são principalmente as mulheres da vida de Marielle — desde sua mãe, Marinete, até a sobrevivente do assassinato e amiga da vereadora, Fernanda Chaves — que costuram as memórias para dar corpo a este perfil biográfico. Se as narrativas na grande imprensa em geral se voltaram para as investigações do crime (ainda sem solução) que tirou a vida de Marielle, este livro é um mergulho na história de uma mulher negra, mãe solo e cria da favela que, desde as ancestrais paraibanas, tem a resistência e a justiça social como caminho para mover as estruturas do país.

Ao longo da áudio série, os ouvintes terão a oportunidade de acompanhar a jornada de uma menina de família paraibana, que nasceu e cresceu no Complexo da Maré, conjunto que abrange 16 favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro.