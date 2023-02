Atuação social da Usiminas alcança 27 municípios em 2022 e fortalece o papel de empresa socialmente responsável

Iniciativas próprias e incentivadas fortalecem comunidades das localidades onde as empresas Usiminas mantém operações

Com atuação pautada pelo desenvolvimento sustentável, a Usiminas, por meio do Instituto Usiminas, chegou mais longe em 2022, fortalecendo o seu papel de empresa socialmente responsável. Mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas em espaços próprios, espaços culturais patrocinados e projetos parceiros em 27 cidades, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Praças, quadras, centros comunitários, entidades sociais e espaços culturais foram movimentados pelos 123 projetos incentivados por meio de renúncia fiscal da Usiminas ou iniciativas do próprio Instituto Usiminas, no ano passado. Ao todo, foram aplicados R$ 79,2 milhões em projetos de esporte, cultura e sociais.

Diretora corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social, Ana Gabriela Dias Cardoso

As ações de responsabilidade social promoveram maior conexão com as comunidades de atuação da empresa, além de integrarem algumas das medidas práticas de aplicação dos conceitos da agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança), adotada pela Usiminas como forma de contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, do qual a empresa é signatária.

A diretora corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social, Ana Gabriela Dias Cardoso, celebra os resultados do ano e enfatiza a importância desse trabalho. “A Usiminas, desde a sua fundação, tem um histórico de atuação social. Em 2022, ano em que comemoramos os 60 anos de operações da Usiminas, pudemos estreitar ainda mais os laços, desenvolver iniciativas estruturantes e perenes e nos conectar de forma direta com projetos relevantes para o desenvolvimento das pessoas e dos territórios onde estamos presentes”, salienta.



Comunidades Sustentáveis

A Usiminas busca preparar futuras gerações com iniciativas que sejam cada vez mais inclusivas e sustentáveis, capazes de promover o desenvolvimento local e reduzir as desigualdades sociais. Um dos destaques é a manutenção de quatro importantes equipamentos culturais em Ipatinga (MG): o Centro Cultural Usiminas, o Teatro Zélia Olguin, o Centro de Memória Usiminas e as Ruínas da Estação Pedra Mole, sendo os três últimos bens tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga.

Ao manter e movimentar os espaços com uma programação acessível à comunidade ao longo do ano, a Usiminas contribui para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do Brasil, incluindo seu patrimônio material e imaterial. Somente em 2022, cerca de 158 mil pessoas passaram pelos espaços, contemplando mais de 400 atividades ofertadas, incluindo espetáculos regionais e nacionais, exposições, eventos e intervenções.

Os espaços são continuamente ocupados pelas atividades da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que chega a duas décadas de atuação oferecendo uma programação inclusiva, diretamente conectada ao ODS nº 4 – Educação de qualidade. Neste ano, quase 5 mil alunos, professores, grupos de Terceira Idade e pessoas com deficiência participaram de atividades de capacitação, lúdicas e diversificadas, com foco na educação de qualidade e formação de público.

Edital

Buscando potencializar sua atuação social junto às comunidades em que atua, as empresas Usiminas lançaram o Edital de Projetos Incentivados 2022/23, com o objetivo de direcionar os investimentos viabilizados por meio de incentivos fiscais para ações aderentes às vocações e potencialidades dos territórios, e impulsionar o desenvolvimento. Incentivando a participação de agentes locais, foram realizados 18 encontros para a apresentação do documento para poderes públicos, associações, produtores e comunidades. O resultado foi o cadastro de 668 propostas, representando 58,3% a mais que em 2021.

A fim de integrar as comunidades na escolha das ações a serem realizadas nas localidades, a Usiminas mobilizou comitês comunitários nas regiões de atuação da empresa para análise das propostas de projetos a serem executados em 2023. Ao todo, 17 pessoas da sociedade civil e poderes públicos foram convidadas, treinadas e participaram da avaliação das iniciativas cadastradas no edital.