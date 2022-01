Atriz em Las Vegas, Natacha Horana é uma das componentes do balé do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Como sabemos, o apresentador Fausto Silva fez questão de levar algumas de suas bailarinas da Rede Globo junto com ele para a Band, no programa “Faustão na Band”. Entre elas, está Natacha Horana, já em seu balé há oito anos. A paulista de Jundiaí, tem 30 anos, e tinha o sonho de criança de fazer parte do balé do apresentador. E o mundo das artes é sua grande paixão, por isso, estudou teatro e dança em Las Vegas (EUA), onde atuou como atriz. A paulista de Jundiaí, tem 30 anos, e tinha o sonho de criança de fazer parte do balé do apresentador Em 2018, participou do extinto quadro “Dança dos Famosos”, ao lado do ator Sérgio Malheiros, o que culminou em uma grande polêmica após uma divergência nos bastidores que a chateou. Em 2018, participou do extinto quadro “Dança dos Famosos”, ao lado do ator Sérgio Malheiros A bailarina é graduada em Gestão de Eventos e tem uma marca de moda praia, ‘Haga Beachwear’, no Instagram (@hagabeachwear). A bailarina é graduada em Gestão de Eventos e tem uma marca de moda praia, ‘Haga Beachwear’ Aliás, na rede social (@natachahorana), além de dividir os bastidores da sua marca e do programa, ainda mostra sua rotina de academia, que ama, e seu trabalho como influenciadora.