Atriz e ex-The Voice prestigia show de DJ Zullu em São Paulo

Fontes afirmam que Lucy Alves é amiga próxima do DJ

Nos primeiros meses do ano as agendas dos cantores ficam cheias de apresentações, mas Lucy Alves decidiu desacelerar no último fim de semana para poder curtir muita música boa e também aproveitar para prestigiar o amigo, DJ Zullu.

Em 2016, Lucy foi indicada ao Grammy Latino, maior premiação musical da América Latina

O público curtiu muito no último sábado, 22, o show de DJ Zullu com os colegas musicais MC Hariel e DJ Matt-D. O evento aconteceu no Espaço Hangar Campo de Marte, em São Paulo-SP, e agitou os fãs que estavam no local, assim como Lucy.

Lucy estava super animada no show e cantou muito junto com o público (Foto: Gabriel Dias)

A atriz e compositora, que participou da 2ª temporada de The Voice Brasil, conquistou o público com um carisma gigante, uma voz encantadora e uma atuação emocionante. Ela já atuou em novelas como ‘Amor de Mãe’, apresentou o ‘Só Toca Top’ e participou de uma produção da Netflix chamada ‘Só Se For Amor’.

Com esse mesmo carisma pelo qual é conhecida, Lucy esteve presente do show dos três artistas e aproveitou para posar ao lado do DJ Zullu, que é uma sensação brasileira e foi apadrinhado por Anitta.