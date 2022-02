Atriz e cantora Luellem de Castro lança primeiro álbum

Girassol tem oito cancões, que falam sobre política, amor, sexo e fé

Girassol foi o nome escolhido por Luellem de Castro para batizar o seu primeiro álbum, que chegou no dia 3 de fevereiro, às plataformas digitais.”É uma junção de músicas que eu escrevi há alguns anos com músicas novas. Fala de política, sexo, amor, orixá, exu… de tudo um pouco”, define a artista que, além de cantar, atua. Luellem ficou conhecida do grande público ao participar de Malhação – Vidas Brasileiras, da TV Globo, nos anos de 2018 e 2019.

Sem se limitar a um estilo, Luellem passeia por samba, macumba, rock, blues, voz e piano. Nascida e criada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Luellem traz em seu trabalho a sua visão de mundo sobre o amor e a dor, num cenário ambientado na vida periférica dos jovens brasileiros e sobretudo fluminenses. O álbum, produzido pela Mondé Musical, terá seu lançamento oficial no dia 9, no Festival Levada, realizado remotamente neste ano.

“Comecei na música há uns quatro anos mais ou menos. Eu tinha uma banda chamada ‘Nós Somos’ e fazíamos alguns shows pelo Rio, inclusive participamos de um projeto da Globo chamado “Jovens Tardes”. Esse álbum, Girassol, fala muito sobre meu renascimento em várias instâncias. Não só como cantora solo, mas também como mulher renascida em orixá”, explica Luellem de Castro.

O álbum traz oito canções: Meu Início, Rock do Privilégio, Pra Seguir, Brasil, Azul, Larissa, Só Penso Nele e Girassol. Os arranjos ficaram a cargo de Leandro Castro e a produção musical com Gabriel Marinho, que já trabalhou com nomes como Elza Soares, Linn da Quebrada, Angelique Kidjó e o rapper BK.