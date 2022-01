Atriz e cantora Khiara, destaque do canal de Luccas Neto, se prepara para lançar músicas autorais

A atriz e cantora é um dos destaques de Roxteen, série de sucesso no Youtube com a participação do influenciador Luccas Neto

2022 será um ano de trabalho intenso para a atriz e cantora Khiara, de 20 anos. A jovem se prepara para lançar suas músicas autorais, um grande sonho como ela mesma conta. “A minha meta é, nesse ano, fechar contrato com uma gravadora, lançar minhas músicas autorais e começar a fazer shows, que é o que eu amo! Como atriz vou continuar nos projetos que estou, mas com muitas novidades!”, revela.

Khiara faz parte do canal do youtuber Luccas Neto, o Luccas Toon, e como cantora, recebeu, recentemente, o disco de platina por ter atingido a marca de um milhão de ouvintes únicos nas plataformas digitais com o sucesso “Fã número um”, da trilha sonora de Roxteen, série consagrada no Youtube.

E Khiara começou cedo. Aos 8 anos já criava jingles para o seu gatinho e apresentava as suas composições aos colegas de classe, que nos intervalos das aulas, cantavam com ela. Aos 14, passou a compor as músicas para expressar o que sentia, já que falar dos próprios sentimentos nunca foi uma tarefa fácil para a artista. “Eu comecei a compor porque sempre tive muita dificuldade de me expressar com palavras para alguém, então minha saída era escrever essas músicas no papel para entender o que eu estava sentindo”, revela.

E como atriz já coleciona atuações em filmes de sucesso como “2 Babás Muito Esquisitas”, “Acampamento de Férias 2” e “Acampamento de Férias 3”, ao lado do youtuber Luccas Neto. Já trabalhou como modelo e ganhou o prêmio de melhor atriz no festival do Rio Grande do Sul, pelo curta-metragem “Roda Gigante”, da diretora Fernanda Neu, concorrendo com outros 900 curtas.

“A Anitta eu tenho como inspiração de carreira, ela é uma empresária e uma artista incrível. Sabe conciliar as duas atividades e ter sucesso em ambas! Assim como o Luccas Neto, com quem eu trabalho, ao mesmo tempo que ele atua, é um empresário incrível e traça caminhos que realmente me inspiram”, finaliza Khiara, que contabiliza mais de 130 mil seguidores no Instagram (@khiara.roxteen).