Atriz de “Rock Story” e “Trapalhões”, Gil Jung, começa carreira na psicologia

Mesmo com uma carreira consolidada e papéis importantes, Gil Jung decidiu fazer o curso de psicologia e se apaixonou. Hoje, a ex-atriz da Rede Globo está estudando cada vez mais sobre desenvolvimento humano e trabalhando na profissão. “Confesso que me encontrei nessa área”, contou ela em entrevista.

A atriz tem quase 550 mil seguidores nas redes sociais e sempre fala um pouco do que aprendeu nos stories



A atriz ganhou fama nacional. Ela foi apresentadora do Multishow e estrelou várias produções da Rede Globo, como “Sol Nascente”, “Vade Retro” e “Rock Story”. Ela também trabalhou em “Magal e as Formigas” e “Trapalhões”. Gil decidiu deixar essa carreira um pouco de lado para se concentrar em outra profissão.

Jung está estudando psicologia e afirma que esse é um universo muito interessante a ser desbravado. “Além da faculdade, fiz diversos cursos de desenvolvimento humano. E confesso que me encontrei nessa área, sobre ser cientista do comportamento humano. É sobre mergulhar com respeito e dedicação nessa ciência tão maravilhosa e complexa. Desde que comecei a estudar psicologia vi que seria um universo interessante a ser desbravado”, disse.

Gil faz questão de sempre compartilhar mensagens positivas e de reflexão nas redes sociais para ajudar os seguidores



A atriz está no 7º período do curso e mostra ter se apaixonado pelas questões do comportamento e desenvolvimento humano. Nas redes sociais, ela já mostrou para os fãs um teste de personalidade e exibe os certificados de conclusão dos cursos de coaching.