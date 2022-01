Atriz de pegadinhas do João Kleber, Gabriela Ramos, revela segredo para manter corpo sarado

A musa tem uma rotina de exercícios, além de uma alimentação bem peculiar

As celebridades e influenciadores estão sempre atrás de uma fórmula perfeita para o emagrecimento. Parece que Gabriela Ramos, atriz de pegadinha do programa de João Kleber, encontrou a receita dela, mas engana-se quem pensa que é algo milagroso. Apesar de manter uma alimentação bem peculiar, ela mantém a forma com ajuda de muito treinamento físico.

Gabriela tem quase 30 mil seguidores nas redes sociais e chama atenção pela beleza

Quem entra nas redes sociais de Gabriela e vê o corpo sarado da atriz nem imagina tudo que ela faz para manter as curvas perfeitas. Ela revelou que faz musculação, que é o que mais ajuda nas medidas, mas também tem algumas dicas de alimentação, que envolve água, limão e muitos ovos.



Gabriela chega a comer seis ovos no café da manhã e até 20 durante o dia

“Treino todos os dias com o objetivo de manter minhas curvas, a sensualidade e postura corporal. Começo minha rotina sempre logo cedo tomando um copo de água morna com limão, que ajuda na queima de gordura corporal e protege o estômago para receber uma absorção melhor de vitaminas e minerais”, revela.

Além da água morna com limão, após 20 minutos de tomar a mistura, Gabriela prepara um café da manhã reforçado com ovos mexidos. “Em média, eu como 6 ovos de manhã no total. Durante o dia, chego a comer 20 ovos. A maior parte das vezes eu como só a clara. Existem pessoas que me perguntam se eu não fico enjoada de ovos. Sempre afirmo que não, porque realmente amo e faço eles de diferentes formas”.