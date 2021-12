Atriz da Globo, Gabi Petry faz ensaio para comemorar nova fase da carreira

A ruiva posou para as lentes do fotógrafo Jorge Daux

Vivendo a personagem Vivi Landau Kruger, na série `Passaporte para Liberdade´, da TV Globo, a atriz Gabi Petry fez um ensaio para comemorar a nova fase da sua carreira. A ruiva posou para as lentes do fotógrafo Jorge Daux.



A atriz estrela a série ‘Passaporte para Liberdade’ | Jorge Daux

“Amo ser fotografada. Em cada sessão, eu me inspiro em algum personagem, ou em momento da vida. Esse, por exemplo, reflete muito a fase que estou. Estou me sentindo mais sexy, livre, confiante, e muito empolgada com a chegada de 2022”, comenta a atriz.