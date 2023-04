Atriz Carolina Dieckmann e o filho José estrelam campanha de Dia das Mães da L’Occitane em Provence

Marca francesa reúne atriz e seu filho em uma campanha sobre reflexos familiares e memória olfativa

A marca de produtos de alta qualidade e performance L’Occitane em Provence se uniu à atriz Carolina Dieckmann e seu filho caçula José para celebrar o Dia das Mães em uma campanha que destaca a importância da conexão entre mãe e filho e da construção de memória olfativa. Fotografada por Fábio Bartelt, a campanha propõe uma narrativa sobre os reflexos e a herança de valores que são passados de mãe para filho, enfatizando o poder dos cheiros em contar histórias e fazer reviver lembranças.

“Aquele encontro com o cheiro do perfume da mãe ou de algo que ela cozinhava, por exemplo, nos passa sensação de familiaridade, carinho e sentimento de segurança, e queremos que nossos clientes possam criar isso com suas mães ou com a pessoa amada nesta data”, explica André Abramo, head de comunicação e marca do Grupo L’Occitane.

Para a campanha, a escolha por Carolina Dieckmann como protagonista foi baseada em sua trajetória como atriz e mãe, que inspira muitas consumidoras. A ambientação na natureza e a linguagem visual destacam a conexão entre a atriz e seu filho, que simbolizam a relação entre mãe e filho.

Além da campanha, L’Occitane em Provence lançou três fragrâncias para o Dia das Mães: a edição limitada Cherry Litchi, da linha Cherry Blossom, e os relançamentos dos Eaux de Toilette Pamplemousse Rhubarbe e Pivoine Flora, que completam o retorno da linha Les Classiques. Todas as famosas linhas da marca estão disponíveis no e-commerce e lojas físicas como opções presenteáveis para tornar a data ainda mais especial.

“Estudamos e compreendemos o poder da memória olfativa e como os cheiros contam histórias e nos fazem reviver lembranças”, afirma Abramo sobre a escolha da marca para 2023. “Queremos que nossos clientes possam criar sensações de familiaridade, carinho e sentimento de segurança com suas mães ou com a pessoa amada nesta data”.

As peças da campanha serão veiculadas a partir de 22 de março nas redes sociais, mídias out of home (OOH), WhatsApp, site e nas lojas próprias da marca por todo o país. Entre as opções de presentes, a fragrância se destaca como uma forma de eternizar momentos e construir memórias olfativas únicas.