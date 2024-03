Atriz Brendha Haddad se torna madrinha de campanha e alerta para a importância do diagnóstico precoce da endometriose

Especialista no segmento, Dr. Cláudio Crispi Jr. fala sobre os detalhes por trás da doença

A atriz Brendha Haddad, conhecida por sua participação em novelas como “O Clone” e “A Lei do Amor” (TV Globo), é a nova madrinha da campanha de conscientização da endometriose do Instituto Crispi. A doença, que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, é caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero e pode causar fortes dores, infertilidade e outros problemas de saúde.

Em depoimento, a atriz revela que conviveu com a endometriose por anos sem saber a causa da dor. “Eu sentia muita dor, uma dor limitante”, relata ela. “E para mim era tão normal, que eu nunca nem mencionei nas minhas consultas ginecológicas.”

Foi apenas quando uma amiga, também diagnosticada com endometriose, a alertou sobre os sintomas da doença que Brendha finalmente buscou um diagnóstico preciso. “Foi um susto porque a gente escuta coisas ruins sobre a doença, principalmente sobre a infertilidade”, conta ela. “Mas ao mesmo tempo foi um alívio, porque era a resposta que eu precisava para dar continuidade a um tratamento e ficar bem.”

Acompanhada pelo Dr. Cláudio Crispi Jr., diretor do Instituto Crispi, ginecologista e cirurgião com mais de 10 anos de experiência no tratamento da endometriose, a atriz começou a se libertar das dores. A história de Brendha não é única, pois muitas mulheres sofrem com os sintomas da endometriose por anos sem saber a causa da dor. “É importante que as mulheres falem sobre suas dores, que busquem ajuda médica e que não se conformem com o diagnóstico de cólica normal”, alerta o médico.

Campanha de conscientização

Ao se tornar madrinha da campanha de conscientização da endometriose do Instituto Crispi, Brendha espera ajudar outras mulheres a identificarem os sintomas da doença e buscarem tratamento mais cedo. “É importante que a gente fale sobre a endometriose para que mais mulheres sejam diagnosticadas e tratadas”, afirma ela. “Juntas, podemos quebrar o silêncio e dar voz a essa doença.”

A endometriose

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A endometriose é uma doença caracterizada pelo crescimento do tecido endometrial fora do útero. As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que fatores genéticos, hormonais e imunológicos estejam envolvidos.

O tratamento da endometriose varia de acordo com a severidade dos sintomas e pode incluir medicamentos: analgésicos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais hormonais, progestágenos, GnRH agonistas e antagonistas. As alternativas de cirurgia são por laparoscopia ou cirurgia robótica para remover os focos de endometriose.