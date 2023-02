Atriz Anna Livya Padilha compra enxoval do primeiro filho em Orlando

Ex-Menina Fantasma de Silvio Santos viaja para Florida para montar enxoval de seu filho Zulu. Orlando tem tradição entre famosos para este nicho de compras

A atriz Anna Livya Padilha, de 22 anos, está à espera do primeiro filho com o marido Bruno Gomes. A ex-Menina Fantasma de Silvio Santos viajou até os Estados Unidos para comprar o enxoval do bebê, que vai se chamar Zulu.

Anna visitou uma loja conhecida dos famosos em Orlando

Anna visitou uma loja conhecida dos famosos em Orlando, na Flórida, a MacroBaby, e se encantou com o serviço recebido.

Anna Livya Padilha está à espera do primeiro filho com o marido Bruno Gomes

“Compras do baby finalizadas aqui! Comprei tudo e descobri novas coisas, obrigada Macro Baby e Richard Harary pelo atendimento e carinho comigo e minha família”, postou a atriz em seu Instagram.