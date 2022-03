Atriz Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer no pulmão

Segundo a equipe da atriz global, a cirurgia para retirar o tumor será realizada neste mês de março

Ana Beatriz Nogueira, a atriz que interpreta Elenice em ‘Um Lugar ao Sol’ na Rede Globo, descobriu que está com câncer no pulmão. O tumor está em estágio inicial, e a atriz de 54 anos passará por cirurgia para remove-lo.

A coluna do jornalista Leo Dias conversou com assessoria da artista e descobriu mais informações sobre o seu tratamento.

Segundo a equipe de Ana Beatriz, a cirurgia para retirar o tumor será realizada neste mês de março: “A gente está aguardando (por uma data), agora em março”. O diagnóstico do tumor foi dado após Nogueira realizar uma tomografia, por conta da gripe Influenza que contraiu no início do ano.

Com a cirurgia marcada para março, a atriz terá tempo hábil para se unir ao elenco da nova novela da TV Globo ‘Olho Por Olho’, que deve iniciar suas gravações em maio deste ano.