Atores de ‘Aruanas’ comemoram lançamento da 2ª temporada com festa em São Paulo

A série está disponível no Globoplay

A Maria Farinha Filmes, produtora do seriado ‘Aruanas’, realizou um super evento em comemoração ao lançamento da segunda temporada da série. Seguindo os protocolos de segurança contra Covid-19, os atores estiveram presentes em São Paulo, assim como vários convidados de honra.

O seriado é original Glogoplay e a primeira temporada fez um enorme sucesso no streaming da emissora



O evento aconteceu no Vero! Coquetelaria e Cozinha, onde os convidados assistam o primeiro episódio da nova temporada de ‘Aruanas’. Os autores Marcos Nisti e Estela Renner e o diretor André Felipe Binder estiveram presentes, além de celebridades como DJ Alok, os atores Débora Falabella, Vitor Thiré, Bruna Lombardi, João Cortez, Ravel Andrade, Rafael Losso, Cacá Amaral, Bela Gil e a cantora Maria Gadú.

Quem também marcou presença foi Bela Gil e Maria Gadú



A primeira temporada da série contou a história de três amigas que lideravam uma ONG que investigava uma quadrilha que cometia crimes ambientais na Amazônia. Com um enredo mais forte ainda para 2ª temporada, o evento contou também com a presença de Carolina Pasquali, diretora executiva no Greenpeace Brasil, Flavia Doria, Diretora Executiva do Instituto Alana, Mari Oliva, CEO da Maria Farinha Filmes e Luana Lobo, Co-fundadora da Produtora.

Alok, Marcos Nisti e Romana Novais participaram do evento (Fotos: Charles Naseh)



Agora, as ativistas vão trabalhar no combate à poluição do ar, além de estarem envolvidas em uma CPI que tem as ONGs como foco. A vilã, claro, continua sendo Camila Pitanga. A segunda temporada da série foi criada por Estela Renner e Marcos Nisti, escrita por Estela Renner e Marcos Nisti. A série é produzida por Ana Lucia Villela, Estela Renner, Luana Lobo e Marcos Nisti, com produção executiva de Eduardo Nasser, Flavia Doria e Mariana Oliva.