Ator Pablo Oliveira revela que ainda sofre gordofobia no meio artístico: “É muito triste!”

Pablo está retornando aos trabalhos e lamenta ainda ter que passar por situações desconfortáveis como essa

Estamos em 2023, mas por incrível que pareça ainda existe muito preconceito contra corpos fora do padrão e fiscais de peso alheio até mesmo no meio artístico. Recentemente, o ator Pablo Oliveira retornou aos trabalhos na atuação, ao fazer o comunicado nas redes sociais sobre seu retorno, logo de imediato recebeu uma enxurrada de mensagens, umas de muito carinho e outras de muita amargura.

Pablo Oliveira já participou de programas e novelas globais como Zorra Total, Malhação e Babilônia

Pablo tem uma vasta experiência com a atuação, o carioca estuda para ser ator desde muito novo, mas mesmo diante de tanto conhecimento e dedicação ainda sim sofre preconceito pelo seu corpo. “É muito triste sermos rejeitados pelo nosso corpo, somos julgados por sermos nós mesmos, a sociedade criou um padrão estético que tudo que foge dele não serve. Antes eu achava que era ‘frescura’ esse papo de gordofobia, mas bastou eu sentir na pele para saber o que tanto julgam como ‘mimimi’ é extremamente constrangedor e desanimador”, revelou.

O artista também revelou que se sentiu meio desanimado com seu retorno depois de algumas mensagens que recebeu. “O sarado do TikTok ou o galã da novela das 9 é muito mais interessante do que um ator que estudou praticamente sua vida toda para atuar e ter que ser julgado pelo peso. Sinceramente, se o meu amor pelo que eu faço não fosse tão grande, eu iria desistir de vez de atuar”, desabafou.

O ator relembrou seus trabalhos na TV e disse que na época ‘não tinha muito disso’. “Quando eu participei de Malhação, Babilônia e Zorra Total não tinha disso não, você era julgado pelo seu talento. Naquela época minha esperança era que tudo melhorasse, né? Falava-se muito sobre a globalização e os avanços tecnológicos, mas ao meu ver isso foi um retrocesso para mente das pessoas. Do que adianta tanta tecnologia, liberdade e modernidade, se as pessoas não pensam duas vezes antes de criticar o peso ou aparência de alguém? Isso não se faz, sabe?”, finalizou.