Atlético Clube Goianiense tem contrato renovado com a WAM Group

Mesmo com a pandemia, a WAM Group, pioneira e líder mundial na comercialização de multipropriedades no Brasil, nunca deixou de incentivar o esporte e promover a cultura e lazer para os brasileiros.

Em janeiro de 2022, a empresa anunciou que vai renovar o contrato de patrocínio com o Atlético Clube Goianiense.



A parceria é mais uma iniciativa que reforça a essência da marca de sempre proporcionar experiências, lazer e emoções positivas

Reforçando o amor pelo futebol e também por Goiás, terra natal da empresa que atua em todas as regiões do país, a WAM Group segue apoiando o time do estado. Esse é o terceiro ano consecutivo da parceria entre a empresa e o Atlético Clube Goianiense.

Adson afirmou que é uma grande honra ter no uniforme a marca de uma das maiores empresas do país no ramo hoteleiro

“Vale ressaltar que além de ser a paixão nacional dos brasileiros, bem como a diversão e o turismo, o time também segue em uma boa fase, conquistando, por exemplo, uma vaga na Copa Sul-Americana, sua primeira competição internacional na história”, reforça o CMO da WAM Group, Marco Gonzaga.

A empresa do ramo holeteiro seguirá presente na omoplata da camisa rubro-negra, além de uniformes de treino, placas de campo, backdrops e ações comerciais. De acordo com o presidente executivo do time, Adson Batista, a parceria já é considerada histórica.

“Esteve presente no acesso à Série A, no título estadual de 2020 e nas duas melhores campanhas do clube na história do Brasileirão. A confiança por parte da empresa mostra que o Atlético é uma instituição séria e que entrega aos patrocinadores a confiança depositada no clube dentro e fora de campo”, finalizou Adson.