Atleta de Brasília vence campeonato de capoeira e ganha cinturão das mãos do lutador do UFC Thiago Marreta

Erick Maia, atleta de Brasília, foi o grande vencedor do cinturão masculino do primeiro campeonato de capoeira Volta do Mundo – Bambas, que aconteceu no último sábado, no Rio de Janeiro. O campeonato foi promovido pelo lutador do UFC Thiago Marreta e por Saverio Scarpati e Felipe Tropeço.

Erick Maia, atleta de Brasília, foi o grande vencedor do cinturão masculino do primeiro campeonato de capoeira Volta do Mundo – Bamba (Foto: Raquel Costa/Divulgação)



O ‘Volta do Mundo – Bambas’ é uma competição inédita na capoeira e aconteceu entre oito atletas selecionados pela organização, que se enfrentaram em quatro estilos de jogos a cada rodada, em um espetáculo de energia, luta, velocidade, malícia e destreza corporal.



“O campeão recebeu além de uma premiação em dinheiro no valor de cinco mil reais, assim como ocorre em outras modalidades de artes marciais, como o boxe e o MMA, inaugurando um momento histórico na capoeira mundial, nosso objetivo foi contribuir pela profissionalização da capoeira no Brasil e no mundo”, diz Savério Scarpati.

O campeonato foi promovido pelo lutador do UFC Thiago Marreta e por Saverio Scarpati e Felipe Tropeço (Foto: Raquel Costa/Divulgação)



Thiago Marreta fez questão de frisar a importância do evento pada a capoeira: “Queremos ver a capoeira recebendo todos os holofotes que ela merece, assim como nossos atletas. Hoje em dia, é muito difícil para um atleta viver da capoeira, conseguir patrocínios e assim divulgar e crescer ainda mais o alcance do esporte, e infelizmente muitos acabam desistindo ou indo buscar oportunidades em outras artes marciais que já possuem esse tipo de cenário. Mas com este projeto visamos remunerar nossos atletas, e fomentar o mercado da capoeira, trazendo os olhares de investidores através de um evento e assim beneficiar a todos”.

Thiago Marreta fez questão de frisar a importância do evento pada a capoeira (Foto: Raquel Costa/Divulgação)



O campeonato terá outras edições pelo Brasil e a grande surpresa será a competição na categoria feminina.