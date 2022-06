Atleta brasileira Mayara Custódio disputa Mundial de Jiu-Jitsu 2022 neste sábado

Mayara vai em busca do ouro na categoria faixa preta super pesado

No próximo final de semana a atleta paranaense Mayara Custódio, faixa-preta condecorada da equipe Checkmat, pode acumular mais um título histórico para sua carreira: o ouro no Mundial de Jiu-Jitsu, principal torneio da modalidade, que começa nesta quinta (2), na Califórnia (EUA). Atual número 6 no ranking da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), a atleta luta na categoria faixa-preta super pesado e enfrentará a canadense Alison Victoria Tremb no próximo sábado (4).

“Estou atenta ao jogo da adversária com minha estratégia bem montada. Tem muitas meninas duras na minha categoria, porém estou bastante treinada para levar esse título”, diz Mayara, que já venceu a mesma adversária no Mundial No-Gi da IBJJF, em 2021, e levou para casa o ouro.

Atual número 6 no ranking da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), a atleta luta na categoria faixa-preta super pesado e enfrentará a canadense Alison Victoria Tremb no próximo sábado (4).

Ainda no ano passado, Mayara Custódio faturou a medalha de bronze no Mundial com quimono, e agora vai em busca do ouro.

Ano agitado

O ano de 2021 foi bastante movimentado para Mayara. Campeã mundial sem quimono, a lutadora se destacou em uma das principais competições da modalidade. “Foi o período em que pela primeira vez conquistei um título na faixa-preta adulto, superando grandes nomes do Jiu-Jitsu feminino”, diz.

Já 2022, embora tenha tido percalços, começou com novidades: após um breve descanso no começo do ano, Mayara teve uma boa performance no Pan Jiu-Jitsu. “Foi um tempo em que aconteceram várias coisas na minha vida. Tive covid, precisei mudar da casa dos atletas, na Califórnia, e depois fiquei sem carro para poder ir treinar. Foi um período bem complicado, que me fez repensar muita coisa, mas me recuperei de tudo isso e estou bem focada para o Mundial”, diz.

A ajuda de Mayara nessa caminhada vem dos patrocínios das empresas Neoconsig, Alias Tecnologia, Use Mais e Brave Kimonos, que colaboram para custear a vida da atleta nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda no ano passado, Mayara Custódio faturou a medalha de bronze no Mundial com quimono, e agora vai em busca do ouro.

A virada na carreira de Mayara começou em 2019. Vestindo o quimono, carregando um pacote de doces e um cartaz sobre a finalidade do trabalho no sinaleiro nas ruas de Curitiba, a atleta chamou a atenção de dois diretores da Neoconsig, empresa que desenvolve soluções inovadoras para o mercado financeiro, como uma plataforma de empréstimos consignáveis.

Os dois deram a volta no quarteirão, pegaram o contato de Mayara e acabaram fechando o patrocínio. “Estávamos voltando do almoço e olhamos para ela, com a caixa de doces. Nos identificamos com o sonho da Mayara e também nos impressionamos com a sua perseverança e garra, e resolvemos patrociná-la”, lembra Fernando Weigert. A empresa garantiu o investimento necessário para Mayara ir aos Estados Unidos em busca do título mundial nas categorias super pesado e absoluto, e o patrocínio segue permanente.

Graduada pelo mestre Sebastian Lalli, Mayara Custódio soma no currículo um ouro duplo – peso e absoluto – no Campeonato Mundial Master de 2020. Com apenas nove anos de carreira e 35 de idade, a peso pesado acumula diversas disputas em diferentes categorias de jiu-jitsu e 70 pódios. Entre eles, conquistou quatro títulos de campeã brasileira e oito mundiais.

estindo o quimono, carregando um pacote de doces e um cartaz sobre a finalidade do trabalho no sinaleiro nas ruas de Curitiba, a atleta chamou a atenção de dois diretores da Neoconsig, empresa que desenvolve soluções inovadoras para o mercado financeiro, como uma plataforma de empréstimos consignáveis.

Mundial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O torneio de Jiu-Jitsu começa na quinta (2) com as disputas na faixa-azul entre os homens e na faixa-marrom (masculina e feminina). Na sexta (3), terá a faixa-azul entre as mulheres, faixa-roxa masculino e a conclusão da faixa-marrom feminina, além de disputas na faixa-azul juvenil.

No sábado (4), a competição é pela faixa-roxa feminina e a elite do esporte, com os faixa-pretas no tatame. No masculino serão definidas as disputas até as quartas de final, enquanto no feminino serão conhecidas as finalistas. O penúltimo dia também marcará a definição das finais do absoluto na faixa-preta.

No domingo (5), o último dia será reservado exclusivamente para as finais na faixa-preta adulto masculina e feminina.