Até hoje a fantasia utilizada por Lindezo na festa do Thiago Rocha causa na web

O apresentador Augusto Liberato, o eterno Gugu, nos deixou em 2019 após um trágico acidente doméstico. Mas o legado do grande ícone da televisão brasileira continua vivo, e Gugu, sem dúvidas, ainda é uma inspiração para a nova geração de apresentadores. Entre eles está Maurício Lindezo, apresentador do programa Câmera Escondida no SBT e que vem conquistando a internet com seu carisma.

Para homenagear o inesquecível apresentador, Lindezo escolheu se caracterizar como tal, na festa de aniversário do amigo e seu colega de emissora, Thiago Rocha. Na ocasião, Thiago estava fantasiado de, ninguém mais, ninguém menos que o dono do SBT, Sílvio Santos. Os dois posaram juntos e trocaram elogios na web. “E não é que Gugu e Silvio Santos se parecem. Meu amigo, que festa linda! Deus abençoe você e sua família incrível”, escreveu Lindezo em sua conta no instagram. “Encontro de milhões! Obrigada por ter ido, meu irmão”, respondeu Thiago.

A publicação teve uma chuva de comentários positivos e saudosos de famosos e anônimos.”Sensacional! Não haveria um fã melhor para representar o saudoso e inesquecível Gugu. Amei, vocês arrasaram”, declarou uma seguidora. A atriz e repórter Aline Serrano, também fez questão de deixar seu elogio registrado nas redes sociais do apresentador. “Adorei!”, disse ela.

Na ferramenta reels do instagram, Lindezo postou um vídeo mostrando todos os detalhes da fantasia de Gugu, que teve direito a microfone laranja icônico usado pelo apresentador durante o programa semanal Domingo legal e até um pintinho amarelinho de pelúcia, fazendo alusão ao sucesso da canção gravada pelo apresentador. Durante o vídeo podemos acompanhar a reação dos famosos ao se deparar com a fantasia. Entre eles, o ex-bbb18 Airton, a cantora Simony e outros apresentadores da casa. “Você tava demais. Gugu fez festa no céu”, escreveu uma seguidora.