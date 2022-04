As versões de Anitta – N° 1 do mundo lança novo álbum com diversidade sonora e linguística

O novo álbum tem partes em português, inglês e espanhol

É oficial, os fãs podem comemorar porque mais um trabalho de Anitta acaba de sair do forno para animar o público. O álbum “Versions of Me” foi lançado nesta terça-feira, 12, e possui parcerias nacionais e internacionais de peso, além de canções em três idiomas para consolidar ainda mais a carreira da artista no exterior.



O álbum carrega o selo internacional Warner Records e tem produção executiva assinada por Ryan Tedder, músico e produtor estadunidense que já trabalhou com cantoras como Beyoncé e Adele. Ao todo, são 15 faixas com uma grande diversidade sonora, com funk carioca, reggaeton, pop rock, música eletrônica, pagodão baiano, trap, rap e vários outros. “Nesse projeto eu não tento abraçar o mundo, mas abraço todas as minhas facetas”, explica Anitta. Inclusive, algumas canções trouxeram até uma novidade de som aos fãs da cantora de Honório Gurgel.

O lançamento de “Versions Of Me” chega depois de “Envolver” ter alcançado o 1º lugar entre as canções mais ouvidas do planeta dentro do Spotify



“Esse álbum me representa em muitos níveis, muitas camadas. Tem, sim, os sons do Brasil, como o funk e o pagodão, que fazem parte das minhas origens. Mas tem também as referências que formaram o meu gosto musical, como o hip hop e o pop, sons que são globais. Me divirto, me solto e me sinto muito inspirada por todas essas ‘versões’ de mim”, disse a artista número 1.

O electropop dançante de “I’d Rather Have Sex” é um retrato da mulher sexualmente livre e decidida que Anitta é. Enquanto momentos mais lentos, como “Love Me, Love Me”, revelam a faceta mais vulnerável da cantora



O álbum traz a famigerada canção que ganhou número 1 no mundo, “Envolver”, além de “Boys Don’t Cry”, “Girl From Rio”, “Faking Love” e “Me Gusta”, que o público já conhecia e amava. Dentre as participações especiais na tracklist há nomes como Cardi B, Khalid, Ty Dolla $ign, Saweetie, Kevin O Chris, Papatinho e Mr. Catra.

“O funk é um tesouro da cultura brasileira, um ritmo nosso, que fala da nossa realidade social e que tem tudo para ser gigante lá fora também”, disse a cantora



“Venho trabalhando neste disco há mais ou menos 3 anos. O álbum já teve outro nome, outra cara. Mas sempre foi um reflexo de quem eu sou como artista. Fico feliz com o resultado que chegamos hoje e de, finalmente, poder lançá-lo por completo”, comemora a cantora. Inicialmente, o registro seria chamado “Girl From Rio”, mas a mudança para o título definitivo veio para refletir melhor as mudanças que ocorreram na vida pessoal e artística de Anitta.

TRACKLIST:

1 – Envolver

2 – Gata (Anitta x Chencho Coeleone)

3 – I’d Rather Have Sex

4 – Gimme Your Number (Anitta x Ty Dolla $ign)

5 – Maria Elegante feat. Afro B

6 – Love You

7 – Boys Don’t Cry

8 – Versions of Me

9 – Turn It Up

10 – Ur Baby feat. Khalid

11 – Girl From Rio

12 – Faking Love feat. Saweetie

13 – Que Rabão (Anitta, YG, MC Kevin O Chris feat. Mr Catra & Papatinho)

14 – Me Gusta feat. Cardi B and Myke Towers

15 – Love Me, Love Me