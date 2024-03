As novas caras da moda: como os influencers redefinem a publicidade.

A ascensão das estrelas das redes sociais marca uma nova era para as campanhas de moda e beleza, com o estudo Influence Marketing Scope destacando a preferência por rostos digitais autênticos

Em um mundo cada vez mais digital, as estrelas emergentes das redes sociais estão revolucionando o mercado da moda e da beleza. A primeira edição do Influence Marketing Scope, um estudo bienal dedicado à dinâmica do mercado de influenciadores, revelou que esses novos talentos não só capturam a atenção do público jovem mas também redefinem as estratégias publicitárias de marcas renomadas.

Com dados coletados de 129 entrevistas com profissionais do marketing e anunciantes, o estudo evidencia uma clara preferência por influenciadores nativos do digital, que cresceram e construíram suas reputações nas redes sociais. Esse fenômeno é exemplificado pela jovem influenciadora Sofia Schaadt (@sofia.schaadt). Aos 13 anos, Sofia viu sua vida transformar-se após seus vídeos viralizarem, alcançando 23 milhões de visualizações. Hoje, ela soma quase 2 milhões de seguidores no TikTok e mais de 600 mil no Instagram, tornando-se um nome cobiçado por marcas de luxo.

O sucesso de Sofia e de outros jovens influenciadores sublinha uma mudança significativa no mercado publicitário. Antes dominado por celebridades tradicionais do cinema e da TV, agora vemos um espaço crescente para vozes autênticas que resonam com a Geração Z e os Millennials. “Sempre gostei de make e sou apaixonada por produtos de qualidade. Sou muito autêntica, e isso conectou os interesses das minhas seguidoras com as marcas”, explica Sofia, ressaltando a importância da autenticidade em sua conexão com o público.

A mãe de Sofia, Amanda Schaadt, hoje se desdobra para acompanhar os compromissos profissionais da filha, evidenciando o esforço familiar por trás do sucesso nas redes. “Tudo aconteceu muito rápido. À medida que ela disparava nas redes, o volume de trabalho crescia, e o meu tempo de dedicação a ela aumentou. Estou feliz com o sucesso dela”, comenta Amanda.

Este cenário ressalta a importância crescente dos influenciadores digitais no marketing de moda e beleza. Conforme o mercado evolui, as marcas buscam cada vez mais estabelecer parcerias com indivíduos que possam falar diretamente ao coração de seu público-alvo, tornando a autenticidade e o engajamento as moedas mais valiosas na era digital.