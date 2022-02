Artistas participam de calendário beneficente

A renda da venda será revertida para a ONG GR Together, sem fins lucrativos

O DJ Jesus Luz, os atores Bruno Bevan, Bernardo Mesquita, Enzo Ciolini, Raphael Sander e Vincenzo Richy, os exs-BBBs Manoel Rafaski, Renan Oliveira e Rafael Licks e o DJ Guilherme Leão são estrelas do calendário beneficente “Fashion Blessed”, criado pela Influenciadora e modelo Ísis Lyon.



A renda da venda será revertida para a ONG GR Together, sem fins lucrativos. “É uma grande satisfação estar envolvido em projetos que acredito. Já tinha ouvido falar da Isis Lyon e na forma bacana com que ela aborda determinados assuntos. Foi ótimo conhecê-la pessoalmente, ela tem muita luz e uma energia única”, diz o modelo e DJ Jesus Luz.

As ações da ONG são voltadas, em sua maioria, para as crianças de Campinas, interior de São Paulo, onde mora a empresária, nos âmbitos da alimentação, saúde, educação, cultura, entre outras.



“Estou muito feliz com esse novo projeto e agradeço aos artistas que toparam participar! Eu acredito na força do bem e que a união faz a força e é uma honra conseguir realizar tantas ações e mudando diversas vidas”, afirma a paulista, que tem um milhão de seguidores no instagram e será musa da bateria da Unidos de Vila Maria.

O calendário pode ser encontrado no site https://www.grtogether.com.br.