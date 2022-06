Artista de rua ganha produção de música após cantar com Maraisa

O artista de rua Luis Felipe que cantou recentemente com Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa em frente à uma boate, em Goiânia, terá uma música toda produzida pela Agência Plug Records

O artista de rua Luis Felipe que cantou recentemente com Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa em frente à uma boate, em Goiânia, terá uma música toda produzida pela Agência Plug Records. Marcos Buzzo, sócio proprietário da produtora, também já havia presenciado o talento do cantor anteriormente.

“Esse é o nosso jeito de contribuir para sociedade e proporcionar a nossa estrutura para quem não tem condições”, declara Buzzo.

“A história da Plug com o Luís já tem um tempo. Estávamos num happy hour em um bar do Setor Marista, aí eu o vi cantando na rua com uma caixa, aquilo me comoveu e me despertou a vontade de ajudar. Aqui na agência, um dos nossos lemas é plantar o bem para colher o bem. Sempre estamos de olho em novos talentos para apresentá-los para o mercado. Esse é o nosso jeito de contribuir para sociedade e proporcionar a nossa estrutura para quem não tem condições”, declara Buzzo.

A Plug Records está produzindo uma música para o cantor (que ainda é surpresa), ou seja, a agência ofereceu uma composição para ser produzida por eles, além da estratégia de lançamento da canção.

Para o cantor, a Plug Records é um presente de Deus. “Conheci o Marcos Buzzo no bar, quando estava fazendo as minhas apresentações ao vivo na rua, ele me contou que tinha um estúdio e me convidou para gravar uma música lá. Eu sou muito grato a ele e a toda equipe da agência, que me receberam super bem e acreditaram no meu potencial. Gravar com eles está sendo uma grande conquista para minha carreira, eu estou com o melhor produtor de Goiás. Através de toda essa ajuda estou tendo a chance de mudar a minha história e com fé em Deus, essa música com a Maiara e Maraisa será sucesso nos quatro cantos do País”, descreve o cantor Luis Felipe.

Buzzo explica que para os artistas que estão começando, é difícil produzir canções sozinhos, por isso a agência investe em novos talentos.

Produção

A Plug Records está produzindo uma música para o cantor (que ainda é surpresa), ou seja, a agência ofereceu uma composição para ser produzida por eles, além da estratégia de lançamento da canção.

Buzzo explica que para os artistas que estão começando, é difícil produzir canções sozinhos, por isso a agência investe em novos talentos. “É difícil produzir uma música sozinho. Primeiro ajudamos o artista a achar uma música que encaixe no seu estilo musical e com o nosso suporte, definimos juntos uma canção que tenha chances de o mercado absorver. Fora os custos da produção mix e master. Aqui na plug fazemos com os melhores profissionais do Brasil”, detalha Buzzo.