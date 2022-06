Artigo publicado em revista internacional alerta para necessidade de emagrecimento como solução contra diabetes tipo 2

A pesquisa, que contou com participação do time do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, comprova pela 1ª vez a eficácia da cirurgia metabólica no controle do diabetes quando o tratamento clínico não funciona

Em janeiro deste ano, a revista The Lancet, importante periódico científico internacional, publicou um artigo que demonstra a necessidade da perda de peso para controle da glicemia e para evitar a progressão do diabetes e de suas complicações, como a insuficiência renal e eventos cardiovasculares, no caso de pacientes que apresentam obesidade.

Foto: Dr. Ricardo Cohen – YouTube Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Diante desta publicação, as Sociedades Americana e Europeia de Diabetes propuseram um algoritmo, apresentado durante a 82nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, que comprova que o tratamento da obesidade é o passo inicial fundamental para o tratamento do diabetes.

Os novos agentes farmacológicos, apesar de ainda com estudos com curto tempo de seguimento, têm apresentado resultados excelentes em relação à perda de peso e controle da glicemiaew

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, um em cada dez adultos têm a doença. Ao todo, são 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos que convivem com o diabetes. A estimativa é que em 2030 esse número passe para 643 milhões e em 2045, para 783 milhões. Só no ano passado, o diabetes tipo 2 causou 6,7 milhões de mortes. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking dos 10 países com mais casos, sendo que 15,7 milhões de pessoas vivem com a condição no país.

Os novos agentes farmacológicos, apesar de ainda com estudos com curto tempo de seguimento, têm apresentado resultados excelentes em relação à perda de peso e controle da glicemia. Porém, existem pacientes que não têm a resposta esperada ao tratamento medicamentoso e, para estes indivíduos, a cirurgia metabólica aparece com destaque no novo algoritmo proposto.

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, um em cada dez adultos têm a doença

O artigo do The Lancet contou com a participação do Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de pesquisadores dos EUA, Austrália e Irlanda.

“Esta é a primeira vez que a perda de peso por meio da cirurgia metabólica é mencionada como passo inicial no tratamento do diabetes tipo 2, quando o melhor tratamento clínico não atinge o desfecho planejado. Antes, tratava-se primeiro a glicemia, agora dedica-se ao emagrecimento, que pode interromper a evolução da doença a longo prazo”, afirma Cohen, um dos autores da publicação.

Dr. Ricardo destaca que as cirurgias metabólicas, além do emagrecimento, oferecerem o controle do diabetes através de mecanismos que melhoram a secreção de insulina pelo pâncreas e diminuição da resistência dos tecidos à ação da insulina, que levam ao controle dos índices de açúcar na corrente sanguínea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O artigo do The Lancet contou com a participação do Dr. Ricardo Cohen, Coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além de pesquisadores dos EUA, Austrália e Irlanda.

Esta opção de tratamento pode ser realizada em pessoas que não conseguiram ter o diabetes controlado por meio de medicações e da mudança de hábitos e que apresentam comorbidades associadas ao diabetes, resultando tanto na remissão da doença e auxiliando na prevenção e até tratamento das doenças renais e eventos cardiovasculares secundários à evolução do diabetes. As ações diretas em relação à perda de peso e os mecanismos de melhora da função do pâncreas e sensibilidade dos tecidos à insulina deixam a cirurgia metabólica como mais uma opção aos médicos, que poderão definir quais pacientes devem ter o acesso à cirurgia priorizado.