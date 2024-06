Arte e Sustentabilidade na CASACOR SP 2024: Renata Patelli revitaliza a cerâmica Brennand

A CASACOR São Paulo 2024 surpreende mais uma vez ao trazer um projeto que une arte, natureza e sustentabilidade. A Oficina Francisco Brennand, projetada pela renomada arquiteta Renata Patelli, presta uma emocionante homenagem aos artesãos envolvidos na produção da Cerâmica Brennand e à memória do aclamado artista Francisco Brennand (1927-2019).

Invecchiatto Nero 23 x 23 cm, no espaço de Renata Patelli – Foto: Flávio Teperman

O projeto não só exalta a beleza da cerâmica artesanal, mas também incorpora conceitos profundos como o início da vida, a reprodução e a interconexão do homem com a natureza. Nada melhor do que a cerâmica natural e artesanal da Lepri Invecchiatto Nero, no formato 23 x 23 cm, para revestir o piso deste espaço, tornando ainda mais confortável e sensorial a troca de energia com a matéria-prima (barro).

Renata Patelli, arquiteta

No coração da Oficina Francisco Brennand está o “espaço forno”, um local que simboliza a transformação de um elemento altamente mutável: o ovo. Este símbolo recorrente da marca Brennand representa a vida e desempenha um papel crucial na representação do processo cultural de transformar algo inanimado em algo vivo. Assim como as cerâmicas da Lepri, que são produzidas a partir da transformação do barro em peças sensoriais de extrema beleza.

Invecchiatto Nero 23 x 23 cm, no espaço de Renata Patelli – Foto: Flávio Teperman

Os expositores foram engenhosamente projetados como espaços vazios na argila de onde a matéria-prima para a fabricação da cerâmica foi extraída. As peças finais são exibidas nos nichos restantes, em um arranjo contemporâneo que lembra a sofisticação de uma galeria de arte, com tratamento e iluminação cuidadosos.

Sustentabilidade é uma característica intrínseca tanto ao conceito quanto à execução do espaço criado por Renata Patelli. A arquiteta valoriza a produção artesanal e a seleção de parceiros comprometidos com práticas sustentáveis, como a Lepri. A curadoria de materiais reflete um compromisso com a integração entre arte, cultura e meio ambiente.

O processo de produção das cerâmicas Lepri é exemplar em termos de sustentabilidade. Utilizam materiais reciclados, incluindo lâmpadas fluorescentes, vidros, telas de computadores, resíduos têxteis como jeans, plásticos retirados do mar e até mesmo barro proveniente da cidade de Mariana (MG), após o trágico rompimento da barragem de Fundão. “Nesta edição da CASACOR São Paulo 2024, apresentamos linhas de revestimentos cerâmicos naturais que proporcionam uma experiência sensorial aos consumidores e um resultado estético contemporâneo e minimalista para os projetos de interiores”, afirma Ludmila Lepri, diretora de marketing da Lepri.

O acabamento INVECCHIATTO da Lepri, utilizado no piso da Oficina Francisco Brennand, torna ainda mais confortável e sensorial o toque da pele (dos pés e mãos), proporcionando a mesma sensação de andar descalço na terra.

Desde 2008, o escritório Renata Patelli Arquitetura se destaca pela entrega de mais de 200 projetos em áreas comerciais, residenciais, interiores e expográficas. Com uma abordagem colaborativa e parcerias estratégicas, como a com o Studio Koti, o escritório se tornou uma referência na criação de espaços inovadores e contemporâneos, otimizando negócios imobiliários e garantindo identidade arquitetônica em todos os empreendimentos.

A Oficina Francisco Brennand na CASACOR São Paulo 2024 é mais do que uma exposição de cerâmica. É uma celebração da arte, da natureza e da sustentabilidade, que resgata as origens da cerâmica e presta um tributo duradouro à memória de Francisco Brennand.

SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2024

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073

Quando: de 21 de maio a 28 de julho de 2024

Horário de funcionamento do evento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h