Arquiteta Patrícia Penna recebe convidados especiais na Mostra Artefacto São Paulo 2022

Na mostra, inaugurada no último dia 11 de março, a profissional propõe o uso do espaço, de uma maneira essencial e com elementos, criativos em mais de 180 m² do seu Oásis Urbano

A arquiteta Patricia Penna, que comanda o escritório Patrícia Penna Arquitetura & Design, foi um dos nomes de sucesso em mais um ano da Mostra Artefacto Haddock Lobo. Inspirado em um jardim urbano e sofisticado, que compõe um gostoso rooftop, o ambiente levou o nome de Oásis Urbano.

A youtuber e influenciador digital Mari Maria, e o ex-jogador de futsal Falcão, marcaram presença no espaço da arquiteta Patrícia Penna l Foto: Danilo Costa Atuante no Vale do Paraíba (SP), a arquiteta mantém sua tradição em participar da Mostra Artefacto. Entre os convidados recepcionados em seu ambiente a atriz Mariana Ximenes, a YouTuber e influenciadora digital Mari Maria, o influenciador digital Renato Shippee, o ex-jogador de futsal Falcão e o jornalista e diretor de arte Allex Colontonio.

A atriz Mariana Ximenes e o influenciador digital Renato Shippee também compareceram ao ambiente l Foto: Divulgação No ambiente localizado no 3º pavimento foram realizadas algumas mudanças para trazer a amplitude necessária e desejada. Patrícia e sua equipe repensaram e expandiram o trecho coberto do ambiente, que é abundante em iluminação natural, dando mais fluidez aos lugares e equilibrando a área externa e interna. Para isso, recorreram ao uso de estruturas metálicas, com cobertura e fechamento de vidro, além do piso de porcelanato que lembra o limestone. Na área externa, que continua livre e descoberta, novos gazebos e poltronas suspensas por cordas náuticas roubam a cena e tornam o lugar, inclusive, instagramável.

Pensando em uma natureza modernista, a arquiteta propôs que as áreas externa e interna se integrassem, evidenciando a geometria existente no local l Foto: Divulgação A marcenaria da cozinha, da própria Artefacto, é a nova aposta da empresa para fazer uma marcenaria modular onde a pessoa pode comprá-la em caixa. “Pensamos em uma bancada gourmet que fosse comparada a uma grande ilha com coifa embutida na mesa e cooktop”, diz Patrícia.