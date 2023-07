Arquiteta de Pouso Alegre, Letícia Nannetti participa da CASACOR São Paulo 2023

A mineira que se apaixonou pela arquitetura ainda na infância vê sua participação no evento mais importante de sua área de atuação profissional como realização de um sonho.

Nascida e criada no pequeno munícipio de Machado, Letícia Nannetti teve uma infância tranquila e confortável no interior de Minas Gerais. Estudou em colégio de freiras e em seu tempo livre costumava brincar em terreiros de café, já que sua família vem de linhagem de produtores do grão. Sua paixão pela arquitetura surgiu ainda infância ao ver seu pai, que mesmo não sendo arquiteto por formação, trabalhar com restauração imóvel, principalmente de casarões coloniais que era comuns na região em que ela morava.

Após décadas de atuação profissional, a arquiteta realizou um sonho que nasceu ainda na época em que ela fazia faculdade, participar do CASACOR. Créditos: Divulgação

Desde muito nova Letícia já sabia que sua futura profissão estaria envolvida com a arte. “Quando eu era criança eu já tinha essa percepção do espaço muito aguçada. Então, por exemplo, na casa dos meus pais eu já fazia decoração, mudava os móveis de lugar. No meu quarto, cada hora estava numa posição. Desde pequena mesmo eu já decorava mais a minha casa do que a minha mãe, foi uma coisa muito nata. Meu pai construiu uma casa para nós morarmos e eu acompanhei o processo da construção e participei desse processo de escolha de acabamento e decoração”, recorda a arquiteta sobre a sua infância.

“Olhar Essencial” é o nome do espaço criado por Letícia Nannetti e sua esquipe no CASACOR São Paulo 2023. Créditos: Divulgação

Quando terminou o ensino médio Leticia não tinha dúvidas sobre qual faculdade que iria fazer, entrou no curso de arquitetura ainda com 17 anos. “Eu entrei muito nova, eu acho que eu era a aluna mais nova da minha turma. Já entrei e não pensei em fazer outra coisa, fiz mesmo arquitetura. O meu trabalho de conclusão da graduação, ele foi direcionado para urbanismo e como a cidade de Poços de Caldas é uma cidade muito turística, eles investem muito em patrimônio histórico, eu tive a oportunidade de trabalho na prefeitura, assim que eu formei, me mudei fui pra lá e fiquei por dois anos em Poços, trabalhando lá” relembra.

A mistura de cores e texturas fazem parte da composição de um ambiente que ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor. Créditos: Divulgação

Após o casamento, Letícia se mudou para Pouso Alegre, cidade na qual teve seus dois filhos. “Quando eu cheguei eu não conhecia ninguém, era uma nova cidade, eu tive essa dificuldade de adaptação que todo mundo tem, que é natural. Então, eu não trabalhava e ainda tive meus filhos. Quando meu filho mais velho tinha 2 anos, eu já tinha ficado por tempo parada, afastada da profissão e aí eu decidi trabalhar, procurei, visitei os escritórios da cidade, mas não encontrei nenhuma oportunidade. Meu primeiro trabalho em Pouso Alegre foi uma oportunidade que eu encontrei de vendas, uma venda mais especializada de matérias de acabamento em uma loja de revestimento nova, que estava vindo para a cidade. Comecei a ter contato com os clientes da loja e através desses clientes eu conheci uma marcenaria e dessa loja, eu fui pra marcenaria, trabalhei alguns anos apoiando a marcenaria, fazendo projetos de design, projetos de marcenaria de design de interiores e atendendo os clientes dessa marcenaria, depois eu comecei em paralelo atender alguns clientes particulares de projetos, até que chegou o momento que eu estava com uma demanda maior e eu tive que me desvincular da marcenaria e montei o meu escritório.”, conta a arquiteta sobre o início de sua trajetória na profissão.

“Olhar Essencial” é o nome do espaço criado por Letícia Nannetti e sua esquipe no CASACOR São Paulo 2023. Créditos: Divulgação

Após aproximadamente 6 anos trabalhando na área de acabamento e marcenaria, Letícia resolveu que era momento de dar um novo passo como arquiteta e abriu o seu primeiro escritório de arquitetura. “Era um escritório pequeno, aí eu comecei a ter uma demanda maior tive que ir contratando equipe. O primeiro e segundo escritórios eram alugados, mas há dez anos eu construí a sede própria de escritório.”, a sede da Nanetti Arquitetura e Interiores fica na cidade de Pouso Alegre.

E o que começou como um sonho, hoje é realidade, Letícia, além de ter seu próprio escritório de arquitetura, ainda conta com uma experiência de 20 anos de atuação na área profissional. “A maioria dos nossos clientes são residências, até hoje. Desde projetos residências de arquitetura, que são projetos de edificação, tanto residências como edifícios e também projetos de design de interiores. A grande maioria é sim residencial, mas a gente também trabalha com área comercial, corporativa, a gente tem muitos projetos comerciais já no nosso portifólio. A maioria desses projetos são feitos em Pouso Alegra e região, mas a gente já fez vários projetos a distância para muitos lugares, Goiás, Bahia, São Paulo, a gente tem projetos em outros estados porque a nossa profissão permite isso, você projetar a distância. Faz uma vista até o local para conhecer e despois a gente consegue conduzir o processo do projeto a distância tranquilamente”, conta a arquiteta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Letícia enfatiza que um dos maiores diferenciais da arquitetura e de contar com um projeto arquitetônico é a questão da personalização e da assessoria, uma vez que projeto é diretamente baseado naquilo que o cliente deseja e além disso, o cliente pode contar com arquiteto desde a escolha do terreno até na parte decoração. “O profissional de arquitetura ele tem um grande conhecimento sobre as dimensões do espaço e como personalizar isso para as necessidades de cada cliente. A engenharia está mais ligada a questão estrutural, já a arquitetura ela estuda e entende como deve ser cada espaço de acordo com o desejo de cada cliente, então, é uma coisa muito personalizada. A gente trabalha assim, por exemplo, casas que a gente vai começar a construir, um projeto de arquitetura, então, a gente vai conhecer o terreno, entende as características do terreno, topográfica, insolação, predominância de ventilação, paisagem, nascente poente do sol, faz toda uma análise do terreno, do entorno do terreno para começar a desenvolver o projeto. Mas acima de tudo a gente vai entender as necessidades e desejos dos clientes, o que eles sonham. Depois de todo esse levantamento tanto do local onde vai ser implantado projeto, quanto das necessidades dos clientes é que a gente vai começar os estudos baseado em todas essas informações”, explica a arquiteta.

A trajetória profissional de Letícia seguiu um caminho próspero e linear no qual seu crescimento como arquiteta fica evidente a cada novo passo de sua carreira e para coroar esse processo Letícia faz parte dos profissionais de arquitetura que estão participando da CASACOR São Paulo 2023. A CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 21 praças nacionais e mais seis internacionais. “A CASACOR eu acompanho desde antes de me formar, sempre acompanhei, sempre admirei muito e visitei, se eu não fui em todos os anos, foram quase todos e era assim, um sonho na verdade. Nós profissionais da área temos a CASACOR como uma grande referência, eu acredito que todo profissional de arquitetura gostaria de um dia estar em uma CASACOR. No início a gente pensa que aquilo não para gente, que é algo inatingível, que vai ser muito difícil, mas aí eu resolvi procurar e entrei em contato com um dos curadores que são quem seleciona os profissionais para poderem participar das mostras, no caso a que eu estou é a mostra de São Paulo que é a mais difícil, que tem uma curadoria bem rigorosa, é bem difícil você conseguir estar lá. Então, eles pediram o portifólio, eu mandei o portifólio, ficou em análise e aí me selecionaram, eu consegui estar lá esse ano, é a realização de um sonho. Por enquanto a gente está na metade de mostra, a gente ainda tem um tempo pela frente, mas a experiência é muito rica, porque você tem contato ali com os melhores profissionais do Brasil, principalmente quando a gente fala de São Paulo, porque a maior CASACOR que tem é a de São Paulo, foi a pioneira e é referência. Esse conhecimento e esse contato com esse mundo estão sendo muito gratificante e enriquecedor para nosso trabalho, para o escritório, não só para mim, mas também para a minha equipe”, concluí a arquiteta.