Arquiteta das celebridades, Ana Rozenblit, conta quais são as tendências do setor para 2022

Linhas orgânicas e cores marcantes são as apostas de Ana para criar um ambiente moderno

No dia 12 de março acontece o tão esperado evento de arquitetura, Mostra Artefacto 2022. Ana Rozenblit, que está à frente do escritório Spaço Interior, vai participar da mostra, que tem como tema “Natureza Modernista”. Para adiantar um pouco do que está vindo neste ano, a arquiteta revelou quais as tendências as pessoas devem apostar dentro de casa.

A equipe do Spaço Interior Arquitetura desenvolve soluções criativas e inusitadas para imóveis dos mais variados tamanhos



Ana já fez projetos para as influenciadoras Mari Saad e Silvia Braz, para os jornalistas Mari Palma, Phelipe Siani, Dony De Nucci, Monica Salgado e muito mais. Já sendo considerada uma referência no mercado, ela leva um projeto agora para a mostra. Ela contou que se inspirou em personalidades femininas para fazer criar o espaço de 68 m².



Ana Rozenblit é especialista em espaços sofisticados e modernos



“O ambiente tem inspiração em mulheres fortes da mídia social, como Silvia Braz e Carol Bassi, e reflete a personalidade delas. Com a combinação de muitas cores, o espaço sai do padrão de linhas retas e expande o orgânico em todos os cantos, fazendo do sofá marsala o coração do projeto”, explica a arquiteta.

Essa será a estreia de Ana Rozenblit na exposição



Com o espaço criado é possível entender um pouco das próximas tendências. Ana investiu em linhas orgânicas, cores marcantes e intensas, como marsala, rosa, verde e cinza, quadros de artistas brasileiros e jardim vertical. A junção de tudo deixou o ambiente moderno e atemporal, além de super luxuoso.

Serviço:

Mostra Artefacto Haddock Lobo 2022

Prevista para ser aberta ao público a partir de 12 de março de 2022

Rua Haddock Lobo, 1405, São Paulo

www.artefacto.com.br

@artefactooficialbrasil