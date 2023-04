Aproveitando o período de Páscoa, Rodrigo Alvarez estreia projeto sobre a vida de Jesus

O canal Jornada Infinita aborda religião, história e espiritualidade, e estreia com a série “Jesus à Luz da História”

A proximidade da Páscoa marca para o jornalista Rodrigo Alvarez uma data significativa para o lançamento de seu novo projeto: o canal “Jornada Infinita”. Abordando religião, história e espiritualidade, o projeto estreia com a série “Jesus à Luz da História”, que traz curiosidades e fatos históricos sobre a vida de Jesus Cristo.

O canal “Jornada Infinita” está disponívei na getstages.io Crédito: Reprodução



Com mais de 25 anos de experiência em jornalismo, Alvarez é também escritor best seller com mais de 1 milhão de livros vendidos. Agora, em parceria com a Stages, serviço para criadores de conteúdo lançarem sua própria loja online de vídeos e ganharem dinheiro com seu público, aposta em um novo produto.

“Estou muito animado em lançar o canal Jornada Infinita em parceria com a Stages. É uma oportunidade incrível para compartilhar minhas pesquisas sobre Jesus e a história cristã com uma audiência maior e em um formato que permite uma maior independência sobre o conteúdo”, revelou Alvarez.

“É uma oportunidade incrível para compartilhar minhas pesquisas”, diz Alvarez Crédito: Reprodução



O lançamento do canal coincide com a Semana Santa e a Páscoa, e Rodrigo Alvarez conta que já está preparando novos conteúdos para a ocasião. Ao longo do mês de abril, ele trará novos vídeos sobre a última ceia e outros eventos que marcaram a história cristã.

Projeto busca levar o público para conhecer terras sagradas, como Jerusalém Crédito: Reprodução



Conhecido por ter rodado o mundo em reportagens para o Fantástico, Jornal Nacional e Globo Repórter, e por sua cobertura de temas históricos e religiosos, nas terras santas, Rodrigo leva a seu novo toda sua bagagem e aprofunda sua pesquisa sobre Jesus para oferecer aos espectadores informações e curiosidades que muitas vezes não são encontradas em livros e outras fontes.



Os vídeos da série “Jesus à luz da história” já estão disponíveis no canal Jornada Infinita. Para assistir e apoiar o trabalho de Rodrigo Alvarez, basta acessar a loja online de vídeos criada com a Stages e adquirir o conteúdo desejado. Os episódios já estão disponíveis na loja de vídeos do jornalista.

